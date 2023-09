Netflix i HBO Max w jednym pakiecie? To może być możliwe

Trzeba przyznać, że wybór na rynku serwisów VOD jest naprawdę spory. Każdy znajdzie na nim coś dla siebie, lecz najczęściej zdarza się tak, że nie ograniczamy się do jednej platformy, ponieważ interesujące nas treści rozbite są pomiędzy kilka z nich, przez co jesteśmy zmuszeni opłacać nie jeden, ale dwa lub trzy osobne abonamenty. Okazuje się jednak, że mogą pojawić się wspólne pakiety serwisów streamingowych. To byłoby całkowicie nowe rozdanie w świecie VOD.

HBO Max kupimy razem z Netflixem? Giganci VOD rozmawiają, by działać wspólnie

Wizja wspólnego abonamentu na kilka platform jednocześnie jest całkiem przyjemna. Szczególnie jeśli zakup w pakiecie miałby się wiązać z jakimiś oszczędnościami. Okazuje się, że to może być możliwe w przyszłości. Przyznał to sam CEO Warner Bros. Discovery. Co dokładnie zdradził?

David Zaslav przemawiał na trwającej w Dolinie Krzemowej konferencji Communacopia and Technology Conference Goldman Sachs. Podczas swojego wystąpienia zasugerował on, że prowadzona przez niego spółka prowadziła rozmowy z innymi platformami VOD na temat opracowania nowych, wspólnych pakietów.

Przypomnijmy, że firma Warner Bros. Discovery jest m.in. właścicielem platform HBO Max, discovery+ i Player. CEO spółki stwierdził także, że w przyszłości na rynku wideo czeka nas prawdziwa rewolucja, czyli sprzedaż dostępu do treści wideo w pakietach. Dodał on również, że rozmowy z konkurentami na ten temat nabrały tempa w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

fot. JESHOOTS.com / Pexels

Z ust Davida Zaslava nie padły żadne konkrety, choćby nazwy firm, z którymi Warner Bros. Discovery rozmawiało na ten temat. Można jednak podejrzewać, że gigant rozmawia z równymi sobie, wielkimi graczami na rynku VOD, czyli m.in. Netflixem, Disneyem czy Amazonem.

Skąd ten pomysł?

Być może pomysł dyrektora generalnego wynika z faktu, że pomimo rosnących przychodów z tytułu streamingu za zeszły kwartał, należące do Warner Bros. Discovery platformy VOD zanotowały spadek liczby subskrybentów. Jak informuje portal Wirtualne Media, na koniec czerwca miały one w sumie 95,8 mln klientów wobec 97,6 mln kwartał wcześniej.

Jeśli należące do spółki serwisy weszłyby w skład „pakietów VOD”, to mogłoby się to przyczynić do zauważalnego wzrostu liczby subskrybentów. Mimo spadku klientów David Zaslav uważa, że należące do Warner Bros. Discovery franczyzy filmowe, czyli m.in. „Harry Potter”, DC, i „Władca Pierścieni”, ciągle mają potencjał na rozwój i mogą przyciągnąć użytkowników.