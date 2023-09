Disney+ rusza z kapitalną promocją. Skorzystaj przed podwyżkami!

Disney+ to świetna usługa dla rodziców, dzieci i tych, którzy w jakiejś części dziećmi nigdy być nie przestali. Oferuje też całą masę propozycji dla dorosłych widzów. A teraz jest dostępna dosłownie za kilka złotych!

Oglądanie bajek tanio, taniutko

Jeśli nie mamy dość animacji Pixara, kochamy klasyczne kreskówki Disney’a albo interesują nas nowości w postaci seriali live action takich jak Ahsoka, to prawdopodobnie nie będzie lepszego czasu na dołączenie do grona subskrybentów Disney+, niż teraz. To dlatego, że serwis uruchomił wrześniową promocję.

Oferta dotyczy niemal wszystkich: zarówno nowych, jak i powracających subskrybentów, i nie robi się między nimi żadnych różnic cenowych. Wykluczeni z akcji są tylko ci, którzy mają aktywną subskrypcja. Począwszy od 6 września do 20 września, mogą oni subskrybować Disney+ za 6,99 złotych miesięcznie przez 3 miesiące!

Tak dobrej promocji na sam abonament, niepołączony z usługami operatorów telefonii komórkowych lub dostawców internetowych nie było chyba od czasu uruchomienia platformy Disney’a w Polsce.

Opłata za rok z góry pozostała bez zmian – to wciąż 289,90 złotych. I wydaje się to być całkiem niezłym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę to, co niebawem stanie się z ceną za miesięczną subskrypcję w serwisie.

Disney+ łagodzi sytuację przed podwyżkami

Komunikat na stronie Disney+ po części tłumaczy, dlaczego serwis decyduje się na tak dobrą promocję dla nowych i powracających subskrybentów. Otóż od grudnia miesięczna opłata za dostęp do treści wzrośnie, co było zapowiadane już wcześniej.

Aktualnie cena za miesiąc Disney+ wynosi 28,99 złotych. Po zakończeniu się trzymiesięcznych okresów promocyjnych, opłata wyniesie 37,99 złotych miesięcznie.

Nowa cena może być barierą dla wielu aktualnych użytkowników serwisu. Niewykluczone, że część z nas pożegna się z platformą, gdy tylko pojawi się wyższa opłata.