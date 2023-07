Duże zmiany w pakietach Playera. Będzie drożej

Zmiany w Playerze mogą nie spodobać się wielu użytkownikom i nic w tym dziwnego. Firma zdecydowała się na rezygnację z oferowania pakietów długoterminowych, co oznacza, że subskrybenci nie będą już mogli skorzystać z oszczędności, jakie ze sobą niosły. Jakie opcje pozostają klientom?

Te pakiety znikają z oferty

Player oferował dotychczas kilka rodzajów pakietów, które różniły się nie tylko treścią, ale także czasem trwania. Najtańszy pakiet, który pozwalał na oglądanie treści na żądanie z reklamami, kosztował 10 złotych miesięcznie. Za 20 złotych miesięcznie można było nabyć pakiet z treściami na żądanie, ale bez reklam. Natomiast za 40 złotych miesięcznie użytkownik zyskiwał dodatkowo dostęp do streamingu kanałów linearnych.

Do końca czerwca br. oferowane były też płatne z góry pakiety na 6 lub 12 miesięcy, które pozwalały na korzystanie z różnych wersji Playera przy niższym koszcie miesięcznym niż w przypadku wykupienia standardowych pakietów na 30 dni. Na przykład, roczny dostęp do Playera z reklamami oferowano za 79 złotych, a do Playera bez reklam za 159 złotych. Półroczny dostęp do oferty bez reklam kosztował zaś 99 złotych.

Łatwo więc policzyć, że na długoterminowych, rocznych pakietach można było zaoszczędzić – w przypadku wersji z reklamami to oszczędność rzędu 41 złotych, a w pakiecie bez reklam 81 złotych. Jednak od lipca tego roku nie można już z takich promocji skorzystać. Zmiany te dotyczą zarówno nowych użytkowników, jak i tych, którym dostęp na pół roku czy rok się właśnie skończył i chcieliby go przedłużyć.

Obecne ceny pakietów (źródło: Player)

Player nie jest wyjątkiem, chociaż inni nadal oferują roczne pakiety

Zmiany w ofercie Playera są częścią szerszego trendu na rynku usług streamingowych. Na przykład, Netflix nie oferuje pakietów długoterminowych – platformę można wykupić tylko w opcji miesięcznej, odświeżanej automatycznie co miesiąc. Podobnie jest w przypadku Polsat Box Go, który jest największym polskim konkurentem Playera. Również nie oferuje on rocznego dostępu. Pozwala na dostęp do pakietu premium za 30 złotych miesięcznie w promocji, a do pakietu sportowego za 40 złotych miesięcznie.

Warto jednak zauważyć, że nie wszystkie platformy rezygnują z pakietów długoterminowych. HBO Max nadal oferuje dostęp na rok w cenie 234,99 złotych, a Disney+ oferuje dostęp na rok w cenie 289,90 złotych. Również serwis Canal+ Online oferuje pakiety na rok i pół roku. W przypadku zakupu niektórych pakietów długoterminowych na tej platformie rabaty sięgają aż 50%. SkyShowtime, który wszedł na rynek lutym, także oferuje roczny pakiet w cenie 198,99 złotych.

Możliwe, że decyzja o likwidacji planów na rok i pół roku ma związek z planowanym wejściem do Polski serwisu Max, który miałby połączyć oferty Playera i HBO Max. Jednak na razie nie ma żadnych konkretnych informacji na ten temat.

Biuro prasowe firmy TVN Warner Bros. Discovery w odpowiedzi na pytanie portalu wirtualnemedia o powody tej decyzji napisało jedynie, że „zmiany w ofercie zarówno w zakresie długości jak i ceny pakietów w Playerze są naturalnym i cyklicznym procesem dostosowywania oferty do aktualnych warunków rynkowych”.