Zobacz Huawei Watch GT 4 przed oficjalną premierą

Huawei oficjalnie zapowiedział premierę nowych smartwatchy z serii Watch GT na 14 września 2023 roku. My już dziś mamy okazję je zobaczyć i dowiedzieć się, co zaoferują. Jak zwykle producent da klientom duży wybór.

Oto nadchodzące smartwatche Huawei z serii Watch GT 4

Kilkadziesiąt godzin przed oficjalną premierą nowych smartwatchy chińskiego producenta dowiedzieliśmy się, że za zamkniętymi drzwiami swoich pracowni projektowych przygotował on zegarki w dwóch rozmiarach: 46 i 41 mm, zatem pomyślał zarówno o większych, jak i mniejszych nadgarstkach. Jako że zza teoretycznie zamkniętych drzwi do sieci wyciekły grafiki przedstawiające nadchodzące nowości, można stwierdzić, że większe modele skierowane są do mężczyzn, a mniejsze do kobiet i fanów mody.

Watch GT 4 46 mm (źródło: WinFuture)

Wskazuje na to nie tylko ich rozmiar (choć niektóre kobiety jak najbardziej mogą preferować większe zegarki), ale ogólny projekt – mniejsze modele, tj. w rozmiarze 41 mm, są zdecydowanie kobiece i bardziej „designerskie”. Ponadto różnice będzie widać w użytych materiałach – na przykład topowa (czyt. najdroższa) wersja 46 mm ma mieć obudowę i bransoletę ze stali nierdzewnej, ale producent sięgnął też po metal i skórę.

Specyfikacja smartwatchy z serii Huawei Watch GT 4 ma obejmować m.in. wyświetlacz OLED, procesor ARM Cortex-M oraz system operacyjny RTOS. Dzięki temu urządzenia będą w stanie zapewnić długi czas pracy na jednym ładowaniu, co jest cechą charakterystyczną dla zegarków z rodziny Watch GT.

Ile będą kosztowały nowe smartwatche Huawei z serii Watch GT 4?

Według informacji, przekazywanych przez bardzo wiarygodny serwis internetowy WinFuture, ceny Watch GT 4 będą zaczynały się w Europie od 249 euro (obecnie równowartość ~1150 złotych), a kończyły na 399 euro (~1840 złotych). Na tę chwilę nie znamy cen konkretnych modeli, a jak już wiecie – ma być ich kilka.

Watch GT 4 41 mm (źródło: WinFuture)

Osoby zainteresowane nowymi smartwatchami z serii Watch GT 4 mogą na oficjalnej stronie polskiego oddziału Huawei wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest możliwość kupienia smartfona Huawei P60 Pro za złotówkę oraz zyskać kupon, umożliwiający przedłużenie gwarancji na zegarek do trzech lat za 1 złoty.