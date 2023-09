Taki będzie Samsung Galaxy S23 FE. To już pewne

Premiera Samsunga Galaxy S23 FE zbliża się wielkimi krokami. To ostatnie chwile, abyśmy wcześniej dowiedzieli się, jaki będzie i co zaoferuje bezpośredni następca Galaxy S21 FE.

Specyfikacja Samsunga Galaxy S23 FE

Nowy smartfon producenta z Korei Południowej został dostrzeżony w bazie chińskiej agencji certyfikującej TENAA, która opublikowała zarówno jego zdjęcia, jak i informacje na temat specyfikacji technicznej urządzenia. Design Galaxy S23 FE nie powinien być dla Was żadną niespodzianką, ponieważ poznaliśmy go już pod koniec czerwca 2023 roku, a ponadto oczywistym jest, że będzie on podobny do Galaxy S23 i Galaxy S23+.

Samsung Galaxy S23 FE (źródło: TENAA)

Jeśli natomiast chodzi o specyfikację, to TENAA podaje, że smartfon wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 6,3 cala i rozdzielczości 2340×1080 pikseli. Ponadto spodziewamy się, że będzie to ekran AMOLED, który odświeży obraz z częstotliwością do 120 Hz. Całe urządzenie ma natomiast wymiary 158×76,5×8,2 mm i waży aż 210 gramów.

Według chińskiej agencji certyfikującej „pod maską” Galaxy S23 FE znalazł się procesor z trzema klastrami rdzeni o maksymalnej częstotliwości taktowania 2,99 GHz, 2,4 GHz i 1,7 GHz, aczkolwiek warto przypomnieć, że według wcześniejszych doniesień Samsung przygotował dwie wersje tego smartfona – w Stanach Zjednoczonych napędzać go ma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, natomiast na pozostałych rynkach Exynos 2200.

7.5 Ocena

Specyfikacja Galaxy S23 FE obejmować będzie również m.in. 8 GB RAM i 128/256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (w zależności od wersji) oraz aparat o rozdzielczości 10 Mpix na przodzie i trzy aparaty na tyle: 50 Mpix + 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 8 Mpix teleobiektyw z 3x zoomem optycznym. Do tego smartfon odda do dyspozycji ekranowy czytnik linii papilarnych, modem 5G i moduł NFC.

Samsung Galaxy S23 FE zadebiutuje z systemem Android 13. Warto jeszcze odnotować, że nie zaoferuje ani slotu na kartę microSD, ani 3,5 mm złącza słuchawkowego. Smartfon zasili natomiast akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego i indukcyjnego.

Kiedy premiera Samsunga Galaxy S23 FE?

Samsung nie zapowiedział jeszcze premiery Galaxy S23 FE, ale według nieoficjalnych doniesień smartfon zadebiutuje na rynku już w tym miesiącu, tj. we wrześniu 2023 roku, zatem należy spodziewać się jego rychłej prezentacji.