Nowe smartfony Google zaskoczą. Warto poczekać na ich premierę

Poznaliśmy sporo informacji na temat Pixeli 11. Jeśli się potwierdzą, Google wprowadzi większe odświeżenie niż dotychczas sądziliśmy.

Czego spodziewać się po serii Google Pixel 11?

Przede wszystkim nie należy nastawiać się na rewolucję i naprawdę ogromne zmiany, ale tegoroczne smartfony z Mountain View mogą okazać się całkiem interesującą propozycją. Jasne, nie będą tymi najwydajniejszymi i nie zaoferują najlepszych aparatów na rynku, ale powinny spełnić oczekiwania potencjalnych klientów.

Za najnowszy zestaw informacji odpowiada Mystic Leaks, który dostarczył pokaźną paczkę danych. Dowiedzieliśmy się, że nowy układ Tensor G6 będzie zbudowany w konfiguracji 1+4+2. Google ma bowiem zastosować jeden rdzeń ARM C1-Ultra 4.11 GHz, cztery rdzenie ARM C1-Pro 3.38 GHz oraz dwa rdzenie ARM C1-Pro 2.65 GHz. Do tego dojdzie układ graficzny PowerVR C-Series CXTP-48-1536, modem MediaTek M90 (MT6986D) oraz układ Google Titan M3 do obsługi zabezpieczeń. Ma być też nowy TPU i GXP (niestandardowy procesor przetwarzania obrazu).

Pojawić mają się bardziej odczuwalne zmiany dotyczące aparatów. Podstawowy Pixel 11 ma być wyposażony w nowy sensor główny o nazwie kodowej chemosh – prawdopodobnie 50 Mpix. Z kolei Pixel 11 Pro i 11 Pro XL dostaną nowy aparat główny i teleobiektyw, które na ten moment znane są pod nazwami kodowymi bastet i barghest.

źródło: Mystic Leaks

W kwestii ilości RAM nie zajdą zmiany lub – niestety – Google może zabrać trochę pamięci w nowych smartfonach. Z kolei charakterystyczna funkcja, czyli wbudowany czujnik temperatury, ma zniknąć w serii Pixel 11. Zamiast tego na wyspie aparatów pojawi się Pixel Glow, czyli rozwiązanie mogące spodobać się miłośnikom Glyph w smartfonach Nothing.

Specyfikacja serii Pixel 11 ma przedstawiać się następująco:

Pixel 11 Pixel 11 Pro Pixel 11 Pro XL Pixel 11 Pro Fold Procesor: Google Tensor G6 Google Tensor G6 Google Tensor G6 Google Tensor G6 Ekran: 6,3″ OLED, 1080×2424 pikseli, 60–120 Hz, do 3100 nitów 6,3″ OLED, 1280×2856 pikseli, 1-120 Hz, 3600 nitów 6,8″ OLED, 1344×2992 pikseli, 1-120 Hz, 3600 nitów OLED, 2076×2160 pikseli, 1-120 Hz, 3500 nitów Drugi ekran: – – – OLED, 1080×2342 pikseli, 1-120 Hz, 3600 nitów RAM: 8/12 GB 12/16 GB 12/16 GB 12/16 GB Aparaty: Nowy główny aparat, prawdopodobnie 50 Mpix Nowy główny aparat + nowy teleobiektyw Nowy główny aparat + nowy teleobiektyw Nowy główny aparat, prawdopodobnie 50 Mpix Akumulator: 4840 mAh 4707 mAh 5000 mAh 4658 mAh

Poznaliśmy już wygląd nowych smartfonów Google

Niewykluczone, że na temat tegorocznych smartfonów Google wiemy już naprawdę sporo. Wcześniej zobaczyliśmy rendery przedstawiające design Pixela 11, a także poznaliśmy wygląd Pixela 11 Pro oraz wygląd Pixela 11 Pro XL. Opublikowano nawet rendery pokazujące składanego Pixel 11 Pro Fold.

Na potwierdzenie tych wszystkich rewelacji nie trzeba będzie długo czekać. Premiera serii Google Pixel 11 ma odbyć się w sierpniu tego roku.