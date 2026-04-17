Pixel wraca na laptopy. Będzie też coś dla fanów LED

Praca w biurach amerykańskiego giganta nie ustaje. Przyglądając się nadchodzącej wersji Androida natknięto się na informacje zdradzające plany Google. Wspólnym mianownikiem jest tutaj „Pixel”.

Czym będzie Pixel Glow?

Dekompilacją Androida 17 w wersji Beta 4 zajęli się pracownicy redakcji 9to5Google. Po przyjrzeniu się linijkom kodu udało się namierzyć nową funkcję, którą nazwano Pixel Glow. Wcześniej jej ślady funkcjonowały jako fukcja „orbit”, a w ustawieniach systemu odwoływano się do niej jako „light_animations”.

Osoby ze znajomością angielskiego wiedzą już zatem, jak będzie wyglądać ogólny zarys rozwiązania – ma ono wykorzystywać oświetlenie urządzenia. Według opisu przygotowanego przez Google „[Pixel Glow] wykorzystuje subtelne światło i kolory z tyłu urządzenia położonego frontem do dołu, aby informować o ważnych aktywnościach.”

Funkcja ma współpracować m.in. z połączeniem przychodzącym i powiadomieniami. Co ciekawe, rozwiązanie będzie również w jakiś sposób powiązane ze sztuczną inteligencją Gemini. W systemie jest to przedstawione jako „interakcja bez użycia rąk z wykorzystaniem wizualnego feedbacku”.

Opis funkcji Pixel Glow (Źródło: 9to5Google)

Obecność funkcji w Androidzie 17 podpowiada, że Pixel Glow pojawi się w nadchodzącej linii smartfonów Pixel 11. Zaprezentowane pod koniec marca 2026 roku rendery nie zdradzają jednak, żeby na pleckach urządzeń znajdowały się jakieś wycięcia na oświetlenie. Jest zatem prawdopodobieństwo, że diody zostaną umieszczone na wyspie na aparaty lub wkomponowane w literę „G” znajdującą się na środku urządzenia.

Google szykuje kolejnego laptopa

Serwis znalazł jeszcze jedną, bardzo ciekawą poszlakę – napisana przez Google funkcja sprawdza bowiem, czy używane urządzenie to smartfon czy rozwiązanie desktopowe. Wraz z obecnością w bazie ikon „ic_laptop_light” sugerującego wsparcie wizualnego feedbacku Gemini można zatem śmiało założyć, że Google pracuje nad nowym laptopem.

Ikona związana z Gemini i Pixel Glow dla laptopów (Źródło: 9to5Google)

Dla giganta nie będzie to oczywiście rynkowy debiut. Firma ma na swoim koncie urządzenia przenośne sygnowane logo Pixel. Ostatnim takim produktem był Pixelbook Go wyposażony w system ChromeOS, zaprezentowany w październiku 2019 roku. Świadomość tego, że w lipcu 2025 roku Google zapowiedział połączenie ChromeOS i Androida w jedną platformę sprawia, że ruch był poniekąd do przewidzenia – w końcu jak lepiej rozreklamować nowe otwarcie dla ekosystemu niż zaprezentować własne rozwiązanie?