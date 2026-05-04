eBay ma stać się mocną konkurencją dla Amazona dzięki GameStop

Firma GameStop, specjalizująca się przede wszystkim w sprzedaży gier i konsol oraz innych produktów dla graczy, chce przejąć eBay. Celem jest stworzenie mocnej konkurencji dla Amazona.

GameStop chce przejąć eBay

Niedawno cały świat żył ofertą przejęcia przez Netflixa części Warner Bros. Discovery, złożoną pod koniec 2025 roku, jednak w lutym 2026 roku Netflix poinformował, że nie zamierza przebijać lepszej oferty, którą przedstawiło Paramount Skydance i tym samym rezygnuje z przejęcia części Warner Bros. Discovery. Echa tej transakcji słychać cały czas również w Polsce, ponieważ w związku z nią ważą się też losy telewizji TVN.

Znaczącą transakcję, która tak samo może zmienić układ sił na rynku, chce przeprowadzić także GameStop. Firma ogłosiła bowiem ofertę przejęcia 100% akcji eBay po 125 dolarów za akcję. Połowa tej kwoty zostanie wypłacona w gotówce, a druga połowa w akcjach zwykłych GameStop.

Niniejsza oferta jest jednak o tyle zaskakująca, że na początku maja 2026 roku kapitalizacja GameStop wynosiła około 12 miliardów dolarów, a eBay ~46 miliardów dolarów. Różnica jest zatem blisko czterokrotna. Według Reutersa, GameStop będzie musiał zaciągnąć dług lub wyemitować akcje, aby sfinansować to przejęcie (albo nawet jedno i drugie).

On sam natomiast utrzymuje, że część gotówkowa zostanie sfinansowana ze środków własnych (których firma miała na koniec stycznia 2026 roku ~9,4 miliarda dolarów) oraz pochodzących od podmiotów zewnętrznych, dzięki czemu TD Securities ma zapewnić do 20 miliardów dolarów.

GameStop chce sprawić, że eBay stanie się mocną konkurencją dla Amazona

W komunikacie z informacją o ofercie przejęcia podano, że w 2025 roku fiskalnym eBay wydał na sprzedaż i marketing 2,4 miliarda dolarów i w tym czasie liczba aktywnych użytkowników netto zwiększyła się ze 134 do 135 milionów, czyli o zaledwie jeden milion.

GameStop zapowiada, że w ciągu pierwszego roku jest w stanie zwiększyć rozwodniony zysk na akcję eBay z 4,26 do 7,79 dolara dzięki oszczędnościom rzędu 2 miliardów dolarów po pierwszym roku od sfinalizowania przejęcia: 1,2 miliarda dolarów z działu sprzedaży i marketingu, 300 milionów dolarów z działu rozwoju produktu i 500 milionów dolarów z działalności administracyjnej (dzięki połączeniu dublujących się jednostek i finansów).

CEO GameStop, Ryan Cohen, wierzy, że dzięki połączeniu eBay będzie mógł stać się mocną konkurencją dla Amazon. Jego zdaniem zdecydowanie pomoże w tym – oprócz znacznych oszczędności – sieć około 1600 sklepów detalicznych GameStop w USA, które zapewnią eBay krajową sieć umożliwiającą uwierzytelnianie oraz przyjmowanie i realizację zamówień, a także prowadzenie handlu na żywo.