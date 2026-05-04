Uwielbiana opaska Xiaomi w nowej wersji. Premiera już wkrótce

Xiaomi Smart Band to uwielbiana, również przez mieszkańców Polski, seria opasek – przede wszystkim za sprawą bardzo atrakcyjnego stosunku ceny do funkcjonalności. Już wkrótce rodzina powiększy się o kolejnego członka.

Opaska Xiaomi Smart Band 10 Pro wkrótce dołączy do oferty Xiaomi

Kiedyś to było chiński producent wprowadzał na rynek tylko jeden model z kolejnej serii Mi Band/Smart Band (wyjątkiem był Mi Band 1S), ale od siódmej generacji oferta nie jest już ograniczona do wyłącznie jednej propozycji.

Chińczycy nie zamierzają zmieniać swoich zwyczajów i w niedalekiej przyszłości do ich portfolio dołączy nowa opaska Xiaomi Smart Band 10 Pro. Renomowany informator, posługujący się pseudonimem Digital Chat Station, zdradził kilka szczegółów na jej temat.

Xiaomi Smart Band 9 Pro (źródło: Xiaomi)

Twierdzi on, że opaska Xiaomi Smart Band 10 Pro będzie dostępna w pięciu wersjach kolorystycznych: czarnej, białej, srebrnej, różowej i pomarańczowej. Ponadto klienci dostaną do wyboru wariant w ceramicznej obudowie w kolorze białym.

Standardowa wersja ma ważyć mniej niż 40 gramów, natomiast z ceramiczną obudową ponad 50 gramów. Według Digital Chat Station opaska Xiaomi Smart Band 10 Pro będzie cechować się ogólnie dobrym designem oraz całkiem dobrą jakością wykonania. Choć nie brzmi to szczególnie obiecująco, informator utrzymuje, że warto mieć na nią oko.

Według informacji, przekazanych z kolei przez portal WinFuture, opaska Xiaomi Smart Band 10 Pro będzie miała 1,74-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 480×400 pikseli, moduł NFC i akumulator, pozwalający na działanie do 21 dni.

Xiaomi Smart Band 10 Pro (źródło: WinFuture)

Nie zapowiada się zatem na wielkie zmiany, ponieważ poprzedniczka, która waży tylko 24,5 grama (bez paska), ma 1,74-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 336×480 pikseli i też oferuje do 21 dni działania na akumulatorze. Dostępna w Polsce wersja nie ma jednak NFC.

Kiedy zadebiutuje opaska Xiaomi Smart Band 10 Pro? Premiera już wkrótce

Przywoływany informator, który zwykle przekazuje wiarygodne informacje, podaje, że opaska Xiaomi Smart Band 10 Pro zadebiutuje już w tym miesiącu, tj. w maju 2026 roku. Prawdopodobnie najpierw w Chinach, a następnie na rynku globalnym. Niewykluczone, że wraz z serią Xiaomi 17T, której premiera także jest nieodległa.

Dla przypomnienia, opaska Xiaomi Smart Band 9 Pro zadebiutowała w Polsce w marcu 2025 roku i kosztowała na start 389 złotych. Dziś natomiast można ją kupić znacznie taniej, bo już za ~262 złote.