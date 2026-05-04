Nowe smartfony debiutują w Polsce. Pancerna obudowa i intrygujący design

Na polskim rynku pojawiła się nowa marka smartfonów Lagenio, które przede wszystkim mają wyróżniać się wytrzymałością i odpornością. Wśród debiutujących smartfonów pojawiły się modele, takie jak Panther 1, Panther 2 oraz Rhino 1 Pro. Urządzenia są już dostępne w sprzedaży i wszystkie kosztują mniej niż tysiąc złotych.

Lagenio Panther 1 i Lagenio Panther 2 – kolejne wytrzymałe smartfony już w Polsce

Panther 1 to smartfon wykonany w stylu cyberpunk z wyświetlaczem 6,7 cala, rozdzielczością 1600 x 7200 pikseli oraz częstotliwością odświeżania ekranu 120 Hz. Wyświetlacz chroniony jest Corning Gorilla Glass 5 ograniczając jego zarysowania, natomiast sercem tego modelu jest procesor Unisoc T7250.

Ponadto warto wspomnieć, że Panther 1 wyposażono w akumulator 5150 mAh z szybkim ładowaniem 18 W, a także w aparat główny 13 Mpix i przedni 8 Mpix. Mimo iż jest to pancerny smartfon nie można powiedzieć, że jest ciężką cegłą, bo jego masa wynosi 266 g.

Panther 1 (źródło: Lagenio)

W przypadku Panther 2 użytkownik ma do czynienia z innym zestawem aparatów – głównym 16 Mpix oraz przednim 8 Mpix. Poza tym producent deklaruje, że model z dwójką został wykonany w nieco bardziej agresywnej, użytkowej estetyce, wykończonej teksturowanymi pleckami i gumowymi bokami chroniącymi w razie upadku. Zarówno Panther 1, jak i Panther 2, otrzymały certyfikat odporności IP68, IP69K, a także spełniają militarną normę MIL-STD-810H.

Panther 2 (źródło: Lagenio)

Smartfon Lagenio Rhino – specyfikacja i technikalia

Wśród produktów marki Lagenio znaleźć można również model Rhino 1 Pro. Sprzęt ten – podobnie jak modele z linii Panther – zostały wyposażone w procesor Unisoc T7250. Ponadto urządzenie ma wyświetlacz IPS o przekątnej 6,9 cala z rozdzielczością 1640 x 720 pikseli oraz częstotliwością odświeżania 120 Hz.

Rhino 1 Pro (źródło: Media Expert)

Rhino 1 Pro oferuje też aparat główny 64 Mpix oraz aparat do selfie 6 Mpix, a także podwójne głośniki o mocy do 130 dB. Ciekawym dodatkiem jest też wbudowana lampa campingowa o mocy 2,8 W i jasności do 400 lumenów.

Lagenio Panther 1, Panther 2 i Rhino 1 Pro – cena i dostępność w Polsce

Smartfony marki Lagenio są już dostępne w sprzedaży w Polsce. Ich ceny prezentują się następująco:

Lagenio Panther 1 4 GB/128 GB (platynowy lub czarny) – 699 złotych,

Lagenio Panther 2 4 GB/128 GB (biały lub czarny) – 799 złotych,

Lagenio Rhino 1 Pro 8 GB/256 GB (czarny) – 909 złotych.