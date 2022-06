Nowe smartfony Huawei wyglądają cudnie. Premiera już za kilka dni

Kto jak kto, ale Huawei umie projektować pięknie wyglądające smartfony. Producent przygotowuje do premiery dwa kolejne modele z serii Nova, które zostaną oficjalnie zaprezentowane za kilka dni – na początku lipca 2022 roku. Już teraz jednak wiemy, co zaoferują.

W ubiegłym tygodniu do sprzedaży w Polsce trafił składany Mate Xs 2, którego sugerowana cena została ustalona na 7999 złotych. W trakcie przedsprzedaży, trwającej do 10 lipca 2022 roku, producent dodaje do niego smartwatch Huawei Watch GT 3 Pro w wersji Sport 46 mm. Ponadto zapowiedział modele Nova Y70 i Nova Y90, ale nie są one jeszcze dostępne w Polsce. Na tę chwilę wiemy, że cenę pierwszego ustalono w Europie na 199 euro (równowartość ~935 złotych) za wersję 4 GB/128 GB, a drugiego na 269 euro (~1265 złotych) za wariant 6 GB/128 GB.

Specyfikacja Huawei Nova 10

Za tydzień, 4 lipca 2022 roku, do oferty producenta dołączą kolejne dwa smartfony – Nova 10 i Nova 10 Pro. Jeszcze przed oficjalną premierą do sieci przedostały się zdjęcia i rendery urządzeń oraz informacje na temat ich specyfikacji.

Huawei Nova 10 i Nova 10 Pro (źródło: Weibo)

Huawei Nova 10 zaoferuje obustronnie zakrzywiony wyświetlacz OLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i okrągłym otworem w górnej części, w którym znajdzie się 60 Mpix aparat z przysłoną f/2.4 i ultraszerokokątnym obiektywem. Na panelu tylnym, na efektownie wyglądającej wyspie, producent zaprojektował natomiast trzy aparaty: 50 Mpix (f/1.9) z matrycą RYYB, 8 Mpix (f/2.2; ultraszerokokątny) i do pomiaru głębi (f/2.4).

Ponadto na pokładzie Huawei Nova 10 znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon 778G 4G, akumulator o pojemności 4000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 66 W i system HarmonyOS 2. Smartfon będzie miał wymiary 162,18×73,91×6,88 mm i ważył 168 gramów. Do sprzedaży trafią dwie konfiguracje: 8 GB + 128 GB i 8 GB + 256 GB oraz cztery wersje kolorystyczne: perłowa/srebrna, czarna, fioletowa i zielona.

Specyfikacja Huawei Nova 10 Pro

Huawei Nova 10 Pro zaoferuje identyczny zestaw aparatów na panelu tylnym, procesor Qualcomm Snapdragon 778G 4G i preinstalowany system HarmonyOS 2, ale na tym podobieństwa się kończą. Smartfon otrzyma bowiem większy wyświetlacz (o przekątnej 6,78 cala), aczkolwiek również będzie to obustronnie zakrzywiony ekran OLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

Huawei Nova 10 Pro (źródło: Digital Chat Station)

W ekranie, w lewym górnym rogu, znajdzie się jednak owalny otwór, w którym – obok aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym i matrycą 60 Mpix (f/2.4) – pojawi się też sensor 8 Mpix (f/2.2), służący dodatkowo do zdjęć portretowych. Ponadto Huawei Nova 10 Pro będzie miał akumulator o pojemności 4500 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe o mocy 100 W. Smartfon ma mieć wymiary 164,24×74,45×7,88 mm i ważyć 191 gramów.

Huawei Nova 10 Pro, podobnie jak Nova 10, będzie oferowany w dwóch konfiguracjach pamięciowych (8 GB/128 GB i 8 GB/256 GB) oraz czterech wersjach kolorystycznych: perłowej/srebrnej, czarnej, fioletowej i zielonej. Ceny nowych smartfonów Huawei na tę chwilę nie są znane.