Samsung zrobił to jako pierwszy. Znowu odjechał konkurencji

Południowokoreański producent pochwalił się swoim kolejnym osiągnięciem. Samsung znowu zrobił coś jako pierwszy i dzięki temu odjechał konkurencji.

Samsung zapowiedział funkcję, która może uratować życie

Podczas tegorocznego, letniego Galaxy Unpacked Samsung zaprezentował trzy nowe składane smartfony: Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Fold 8 Ultra oraz smartwatche Samsung Galaxy Watch 9 i Galaxy Watch Ultra 2. Samsung pokazał również swoje inteligentne okulary, choć szczegółów na ich temat wciąż nie ma zbyt wiele.

Na tym nie koniec, gdyż przy okazji tego wydarzenia południowokoreańska marka postanowiła też zapowiedzieć intrygującą funkcję, jaką w przyszłości ma zaoferować inteligentny pierścień Samsung Galaxy Ring. Chodzi konkretnie o system monitorowania bezdechu sennego. Warto przypomnieć, że funkcja ta jest oferowana już przez smartwatche. Nie to jednak jest największym osiągnięciem firmy.

Samsung Galaxy Ring (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Sharanya Desai – dyrektor ds. zdrowia cyfrowego w Samsungu – zdradziła, że od tego roku Galaxy Ring będzie pierwszym i jedynym zatwierdzonym przez FDA urządzeniem pierścieniowym dostępnym bez recepty, służącym do wykrywania ryzyka bezdechu sennego. Dotychczas żaden producent inteligentnych pierścieni nie zdobył certyfikacji FDA w zakresie wykrywania ryzyka bezdechu sennego.

Należy jednak zaznaczyć, że urządzenia typu wearable innych producentów, jak np. Oura czy RingConn, oferują już podobne opcje.

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Samsung Galaxy Ring jako monitor bezdechu sennego – jak to będzie działać?

Nie należy rozumieć, że Samsung Galaxy Ring będzie odpowiednikiem lub zastępstwem dla medycznego narzędzia diagnostycznego, nawet jeśli firma otrzymała certyfikat FDA. Sprzęt ma poszukiwać sygnałów w śledzonych parametrach, w tym np. rejestrować spadki SpO 2 podczas snu. Jeśli inteligentny pierścień wykryje niepokojące objawy, mogące wskazywać na bezdech – zaleci wizytę lekarską w celu potwierdzenia tego schorzenia.

Podczas Galaxy Unpacked 2026 Sharanya Desai zapowiedziała, że nowe funkcje monitorowania bezdechu sennego, zatwierdzone przez FDA, zadebiutują w serii Galaxy Watch jeszcze latem 2026 roku, natomiast Galaxy Ring zaoferuje je dopiero jesienią 2026 roku.

Przy okazji warto przypomnieć, że Samsung pracuje już nad drugą generacją Galaxy Ring, która jednak może zadebiutować dopiero w 2027 roku.