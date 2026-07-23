Google wdraża nową, genialną metodę logowania do Konta Google

Google ogłosiło wdrożenie nowej metody logowania do Konta Google. Będzie ona wybawieniem szczególnie w sytuacji, gdy ktoś zapomni hasła.

Google wdraża nową metodę logowania do Konta Google

Choć z wybranych usług Google da się korzystać bez konieczności zakładania konta, to jego posiadanie zapewnia mnóstwo korzyści, które można by wymieniać bardzo długo. Najważniejsze jednak jest to, aby zabezpieczyć dostęp do niego długim i trudnym do złamania hasłem.

Takie hasło najczęściej jest, niestety, trudne do zapamiętania. W takiej sytuacji pomocą służy Menedżer haseł Google (od 2025 roku dostępny również jako oddzielna aplikacja) oraz menedżery haseł firm trzecich. Firma z siedzibą w Mountain View postanowiła wdrożyć nowy sposób logowania, który ułatwi życie milionom użytkowników.

Od teraz właściciele Konta Google mogą zalogować się do niego bez konieczności podawania hasła, ponieważ Amerykanie wdrożyli możliwość wykorzystania w tym celu… selfie. Aby z niej skorzystać, należy wcześniej dodać swój film selfie.

Google zapewnia, że metoda ta szanuje prywatność użytkowników, aczkolwiek istnieje możliwość udostępnienia swojego nagrania selfie w celu przetwarzania do „dodatkowych celów”. Wideo jest również szyfrowane.

Ponadto Amerykanie informują, że metoda ta jest odporna na próby wykorzystania zdjęć i filmów, w tym deepfake’ów, ponieważ podczas logowania z użyciem selfie wymagane jest wykonanie ruchów głową w celu potwierdzenia, że przed ekranem znajduje się żywy człowiek.

Nowy sposób logowania, przynajmniej na ten moment, nie jest dostępny na wszystkich rynkach, kontach i urządzeniach. Dostępność można sprawdzić, przechodząc na tę stronę. W moim przypadku widnieje informacja, że na tym koncie nie można używać selfie jako opcji logowania.

Informacja o niedostępności nowej metody logowania do Konta Google za pomocą filmu selfie (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Zdjęcia Google również wzbogacą się o przydatną funkcję

Logowanie za pomocą selfie na Konto Google to nie jedyne udogodnienie, do jakiego zyskają dostęp użytkownicy usług firmy z Mountain View. Serwis Android Authority odnalazł w kodzie aplikacji Zdjęcia Google wskazówkę, że będzie można w niej skorzystać z nowej funkcji „Redact”.

Nowa funkcja Redact w aplikacji Zdjęcia Google (źródło: AssembleDebug | Android Authority)

Ma ona usuwać ze zdjęć elementy, zawierające „wrażliwe obszary”, czyli – jak można podejrzewać – na przykład dane osobowe albo karty płatnicze. Niestety, serwisowi Android Authority nie udało się skorzystać z tej funkcji, ponieważ po wybraniu „Usuń” aplikacja Zdjęcia Google zawiesza się.

W związku z tym nie wiadomo, jak będzie wyglądało usuwanie „wrażliwych obszarów” – czy zostaną rozmazane, rozpikselowane albo na przykład zniekształcone z użyciem mozaiki.