Play uchroni Cię przed wysokimi kosztami. Cena nie jest wysoka

Play wprowadził do swojej oferty nową usługę. Jej niewygórowany, miesięczny koszt powinien skłonić klientów do zdecydowania się na nią, ponieważ w przeciwnym wypadku mogą być zmuszeni do wyjęcia z portfela znacznie wyższej kwoty.

Nowość w Play – „Ochrona Ekranu” nie tylko dla smartfonów

Wraz z usługami telekomunikacyjnymi Play sprzedaje również usługi dodatkowe, takie jak ubezpieczenia. Najnowszą w jego ofercie jest „Ochrona Ekranu”, którą można objąć nie tylko smartfony, ale też smartwatche i tablety, a także nawet laptopy, telewizory i projektory.

Wbrew nazwie nowa usługa „Ochrona Ekranu” nie obejmuje wyłącznie przypadkowego uszkodzenia wyświetlacza. Jeżeli urządzenie upadnie i uszkodzą się również inne jego elementy, na przykład obudowa, przyciski czy aparat, one także zostaną naprawione w ramach ubezpieczenia.

„Ochrona Ekranu” uwzględnia też zalanie i przepięcie, zapewniając naprawę wszystkich uszkodzonych w ich wyniku elementów, jednakże jedynie pod warunkiem, że równocześnie uszkodzeniu uległ również ekran urządzenia. Nie w każdym przypadku będzie można zatem z niej skorzystać.

„Ochrona Ekranu” w Play zapewnia też szybką naprawę

Operator deklaruje, że po zgłoszeniu usterki uszkodzony sprzęt zostanie odebrany od klienta w ciągu maksymalnie 24 godzin. Naprawa może zaś potrwać do 5 dni roboczych w przypadku smartfonów i do 10 dni roboczych, jeżeli do serwisu ma trafić większy sprzęt, taki jak laptop, telewizor albo projektor.

Nowa usługa „Ochrona Ekranu” zapewnia również sprzęt zastępczy, jeśli serwis będzie potrzebował więcej czasu na naprawę. Jeżeli zaś okaże się ona niemożliwa, klient dostanie do wyboru dwie opcje: otrzymanie nowego urządzenia albo wypłatę pieniędzy z polisy.

„Ochrona Ekranu” w Play – cena i suma ubezpieczenia

Miesięczna opłata za usługę „Ochrona Ekranu” w Play wynosi 20 złotych, ale pierwszy miesiąc jest bezpłatny. Dla smartfonów, tabletów i smartwatchy suma ubezpieczenia odpowiada cenie zakupu urządzenia, natomiast w przypadku laptopów i telewizorów wynosi 5000 złotych.

Zarówno przy naprawie, jak i wymianie oraz wypłacie odszkodowania należy uiścić wkład własny w wysokości 99 złotych. Partnerami usługi „Ochrona Ekranu” w Play są SPB Polska i Axeria.

„Ochrona Ekranu” w Play – Ogólne Warunki Ubezpieczenia (PDF)