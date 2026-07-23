Nowe smartwatche Samsunga mają potężną przewagę

Oficjalna premiera smartwatchy Samsung Galaxy Watch 9 i Galaxy Watch Ultra 2 za nami. Nowe zegarki producenta z Korei Południowej są nie tylko lepiej wyposażone od swoich poprzedników, ale mają też potężną przewagę nad nimi.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 9 i Galaxy Watch Ultra 2 otrzymają aż pięć aktualizacji systemu operacyjnego

W lutym 2022 roku Samsung ogłosił, że jego smartwatche, począwszy od Galaxy Watch 4, będą miały zapewnione nawet 4 aktualizacje One UI Watch i Wear OS. Wtedy też przekazał, że wybrane smartfony otrzymają cztery aktualizacje One UI i poprawki zabezpieczeń przez 5 lat.

I o ile od tamtej pory Koreańczycy zdążyli wydłużyć okres wsparcia dla swoich smartfonów do nawet 7 lat, o tyle w przypadku smartwatchy nic się nie zmieniało. Aż do tej pory.

Najnowszy smartwatch Samsung Galaxy Watch 9 oraz Samsung Galaxy Watch Ultra 2 otrzyma bowiem pięć aktualizacji systemu operacyjnego, a ponadto będzie miał zapewnione aktualizacje zabezpieczeń również przez 5 lat. Fabrycznie zainstalowane oprogramowanie to Wear OS 7 i One UI 9 Watch.

Samsung Galaxy Watch 9 i Galaxy Watch Ultra 2 (fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)

To znacząca zmiana i prawdziwy as w rękawie, który może przesunąć wzrok klientów w stronę najnowszych smartwatchy, mimo że są one droższe niż Galaxy Watch 8 i Galaxy Watch Ultra w momencie polskiej premiery. Dłuższe wsparcie dla wielu osób może być warte dopłacenia do nowych modeli. Szczególnie że urządzenia do noszenia nie są wymieniane często, podobnie jak smartfony są używane coraz dłużej.

Dłuższe wsparcie może sprawić również, że smartwatch Samsung Galaxy Watch 9 i Samsung Galaxy Watch Ultra 2 zachowa wyższą wartość przy odsprzedaży nawet po 3-4 latach. Nowy właściciel otrzyma bowiem urządzenie, które nadal będzie wspierane i może spodziewać się nowych funkcji w ramach przyszłych aktualizacji oprogramowania.

Czy starsze smartwatche Samsunga również mogą liczyć na aktualizacje systemu przez 5 lat?

Na tę chwilę nie wiadomo, czy starsze zegarki producenta z Korei Południowej również dostaną dodatkową, piątą aktualizację systemu operacyjnego. Wydaje się to jednak raczej mało prawdopodobne, choć też nie niemożliwe.