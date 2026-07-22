Oto i one. Samsung zaprezentował inteligentne okulary

Nowe, inteligentne okulary zostały oficjalnie pokazane przez Samsunga w trakcie Galaxy Unpacked. Powstały one we współpracy z Google, a także z pomocą marek Gentle Monster i Warby Parker.

Inteligentne okulary Samsunga oficjalnie

Na temat tego urządzenia mówi się już od dłuższego czasu. Warto też podkreślić, że oczekiwania są spore, ale obecnie jest zdecydowanie zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy Koreańczykom udało się dostarczyć sprzęt zapewniający ponad zadowalającą jakość. Zwłaszcza, że jeszcze nie ujawniono wszystkich szczegółów.

Samsung podkreśla, że okulary zostały zaprojektowane z myślą o codziennym korzystaniu, więc w trakcie prac priorytetem był komfort noszenia. Nie będzie jednak możliwości zbadania, jak ich konstrukcja sprawdza się bez przerwy przez cały dzień, bowiem zastosowany akumulator pozwala na osiągnięcie do 9 godzin pracy. Natomiast etui z funkcją ładowania ma pozwolić na nawet siedem dodatkowych ładowań.

Inteligentne okulary powstały w oparciu o platformę Snapdragon AR1 Gen 1, która ma zapewnić wysoką wydajność w przypadku sztucznej inteligencji, a także przetwarzania rejestrowanego obrazu. Ważnym elementem urządzenia jest Gemini – to właśnie z wykorzystaniem głównie chatbota AI opracowanego przez Google będzie odbywać interakcja.

fot. Samsung

Sterowania odbywa się z wykorzystaniem prostych, naturalnych komend głosowych. Ewentualnie z pomocą podłączonych urządzeń – okulary mogą być częścią ekosystemu Galaxy i współpracują zarówno ze smartfonami, jak i smartwatchami.

Gemini można wykorzystać chociażby do podsumowania długich wiadomości, odczytania kluczowych informacji na głos czy obsługi tłumaczenia na żywo. Okulary – za pomocą wbudowanych kamer – mogą również rejestrować to, co widzi użytkownik. Przykładowo można je wykorzystać do odczytania treści z tablicy, która następnie zostanie skopiowana i trafi do aplikacji na smartfonie.

Samsung dodaje, że okulary mogą pełnić rolę nawigacji – użytkownik może poprosić o wyznaczenie trasy do konkretnego celu lub wyjaśnienie tego, co wokół niego się znajduje. Ponadto dostępna będzie opcja udostępniania obrazu na żywo, z której będzie można skorzystać chociażby w trakcie rozmowy z inną osobą, aby pokazać jej to, co widzimy. To wszystko działa pod kontrolą zaprezentowanego pod koniec 2024 roku Androida XR.

fot. Samsung

Na kolejne szczegóły musimy jeszcze poczekać

Ceny nowych okularów nie zostały ujawnione. Nie poznaliśmy też szczegółów związanych z datą ich premiery i dostępnością na poszczególnych rynkach. Na więcej informacji musimy poczekać, ale już wcześniej mogliśmy usłyszeć, że ich debiutu należy spodziewać się jesienią tego roku.

Koreańczycy zaprezentowali dziś również trzy składane smartfony – Samsung Galaxy Z Flip 8, Samsung Galaxy Z Fold 8 i Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Poznaliśmy też Samsunga Galaxy Watch 9 i Galaxy Watch Ultra 2.