Samsung szykuje 4 topowe smartfony, ale w 2 wierzy bardziej

Na przyszłoroczną serię flagowych smartfonów Samsunga złożą się cztery, a nie trzy modele. Wyraźnie tworzyć będą dwa duety: na jeden złożą się Samsung Galaxy S27 i Galaxy S27+, a na drugi – Samsung Galaxy S27 Pro i Galaxy S27 Ultra. Producent z Korei Południowej zdecydowanie bardziej wierzy w sukces tej drugiej pary.

Samsung Galaxy S27 Pro i Galaxy S27 Ultra ważniejsze niż Galaxy S27 i Galaxy S27+

Takie stwierdzenie nie wzięło się znikąd. Redakcja ETNews podała bowiem, że moce produkcyjne zostały podzielone w taki sposób, że aż 70% zarezerwowano dla Galaxy S27 Pro i Galaxy S27 Ultra.

Nie jest to jednak szczególnie duże zaskoczenie, bo w tym roku Samsung Galaxy S26 Ultra odpowiadał za 50% produkcji we flagowej serii. Konkretnie powstało około 18 milionów egzemplarzy tego konkretnego modelu. W przypadku jego następcy w 2027 roku liczba ma być podobna, ale Samsung Galaxy S27 Pro dorzuci jeszcze coś od siebie, zabierając część udziałów dwóm mniej wypasionym braciom.

Skoro już o tym mowa…

Wyraźny podział na dwie pary

Z nieoficjalnych informacji wynika, że modele Galaxy S27 i Galaxy S27+ będą mieć na pokładach procesory Exynos 2700 z katalogu koreańskiego producenta, a dwa mocniejsze smartfony z serii Samsung Galaxy S27 zostaną wyposażone w topowe chipsety firmy Qualcomm. Konkretnie Galaxy S27 Pro ma bazować na układzie Snapdragon 8 Elite Gen 6, a Galaxy S27 Ultra – na jeszcze wydajniejszym Snapdragonie 8 Elite Extreme Gen 6.

Samsung Galaxy S27 Pro (po lewej) i Samsung Galaxy S27 Ultra (po prawej) – źródło: Android Headlines

Kolejną różnicą będą akumulatory. Nie pojawiły się jeszcze wiarygodne doniesienia na temat ich pojemności w modelach Galaxy S27 i Galaxy S27+, ale można założyć, że – tak jak w tym roku – nie przekroczą one pułapu 5000 mAh. Z kolei Galaxy S27 Pro ma otrzymać baterię 5200 mAh, a Galaxy S27 Ultra – 5700 mAh. W dodatku Samsung Galaxy S27 Pro i Galaxy S27 Ultra obsłużą szybkie ładowanie o mocy 60 W, podczas gdy Galaxy S27+ tylko 45 W, a podstawowy Galaxy S27 – zaledwie 25 W.

Wcześniej pojawiły się też informacje, że smartfony Samsung Galaxy S27 Pro i Galaxy S27 Ultra otrzymają (ulepszony) Privacy Display, czyli ekrany zapewniające prywatność. Przekątna tego pierwszego będzie jednak nieco mniejsza niż Ultry (podobnie jak podstawowy Galaxy S27 będzie mniejszy niż ten z Plusem). Wyraźny podział na dwie pary będzie się też dało zauważyć w kontekście aparatów.

Jakie aparaty będą miały smartfony z serii Samsung Galaxy S27?

Redakcja SammyGuru podzieliła się informacjami na temat tego, jakimi systemami fotograficznymi będą dysponować przyszłoroczne flagowce Samsunga. W przypadku modeli Galaxy S27 i Galaxy S27+ są one dość rozczarowujące, ponieważ nie zanosi się na żadne rewolucyjne zmiany (a sensor w aparacie ultraszerokokątnym ponownie się nie zmieni – jest taki sam od czasów Galaxy S23). Konkretnie mają mieć:

główny aparat 50 Mpix (Sony IMX955 lub Samsung Isocell S5KGNG),

aparat ultraszerokokątny 12 Mpix (Sony IMX564),

teleobiektyw 12 Mpix (Samsung Isocell S5K3K1) z 3-krotnym zoomem optycznym,

a z przodu kamerkę 12 Mpix (Samsung Iscoell S5K3LU lub Sony IMX874).

Z kolei w przypadku duetu Samsung Galaxy S27 Pro i Galaxy S27 Ultra warto odnotować nowy aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix oraz 50 Mpix teleobiektyw, który to jednak w modelu Pro zaoferuje 3-krotny zoom optyczny, a w modelu Ultra – aż 5-krotny. Konkretnie mają mieć:

główny aparat 200 Mpix (Samsung Isocell S5KHP6),

aparat ultraszerokokątny 50 Mpix (Samsung Isocell S5KJN3 lub Sony IMX855),

teleobiektyw 50 Mpix (Samsung Isocell S5KJN3 lub Sony IMX855) z 3-krotnym (Pro) lub 5-krotnym (Ultra) zoomem optycznym,

a z przodu kamerkę 16 Mpix (Samsung Isocell S5K2P5).

Oczywiście należy pamiętać, że wszystko to są jeszcze niepotwierdzone informacje. Oficjalnej premiery serii Samsung Galaxy S27 spodziewamy się w styczniu 2027 roku.