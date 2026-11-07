Nową opaską Samsunga zrobisz to, czego poprzednie nie umiały

Choć producent nie zabiera głosu w tej sprawie, nie ma już wątpliwości co do tego, że wielkimi krokami zbliża się premiera opaski Samsung Galaxy Fit 4. W dodatku wygląda na to, że zaoferuje coś, czego brakowało jej poprzedniczkom.

Opaska Samsung Galaxy Fit 4 zyska NFC i płatności zbliżeniowe?

W sklepie Galaxy Store pojawiła się aplikacja o nazwie Galaxy Fit4 Manager. Będzie ona odpowiadać za zmianę ustawień opaski z poziomu smartfona – stąd właściwie pewność, że takie urządzenie lada moment zostanie zapowiedziane.

Zrzuty ekranu pokazują, że aplikacja umożliwi między innymi wybór tarczy zegarka i jej personalizację, dostosowanie trybów działania, dźwięków i ustawień powiadomień oraz konfigurację wyświetlacza i przycisków. Najciekawsza jest jednak sekcja, która ukryła się na screenie pod przyciskami sterującymi, mianowicie Wallet.

Jej obecność sugeruje, że opaska Samsung Galaxy Fit 4 zostanie wyposażona w moduł NFC i umożliwi dokonywanie płatności zbliżeniowych poprzez Samsung Wallet. Byłoby świetnie, bo jest to funkcja, której brakowało w trzech poprzednich generacjach smartbandów producenta z Korei Południowej.

Aplikacja Samsung Galaxy Fit 4 Manager | źródło: Galaxy Store

Czego jeszcze można się spodziewać po Samsungu Galaxy Fit 4?

Medialne doniesienia wskazują na to, że – poza modułem NFC – opaska będzie zawierać jeszcze jeden element, którego brak był sporym minusem poprzedniego modelu, czyli Samsunga Galaxy Fit 3. Chodzi mianowicie o głośnik. Otwiera to drzwi do rozmów głosowych prowadzonych z poziomu urządzenia na nadgarstku.

Są też gorsze wieści. Na jednym ze zrzutów ekranu widać, że akumulator opaski jest naładowany w 100% i ma to wystarczyć na niewiele ponad 4 dni. To kiepski wynik, szczególnie że żywotność poprzednika reklamowana była na blisko 2 tygodnie. Inna sprawa, że realnie w testach nie wytrzymywał nawet połowy tego czasu.

Z wcześniejszych przecieków wiemy, że opaska Samsung Galaxy Fit 4 zaoferuje funkcję odnajdywania telefonu oraz komplet podstawowych narzędzi do monitorowania zdrowia: pomiar kroków, dystansu, kalorii, pulsu, stresu oraz czasu i jakości snu.

Nie wiadomo jednak, czy dodany zostanie również moduł GPS (którego brak to kolejny minus Trójki), ani jakim wyświetlaczem dysponować będzie nowa opaska. Przypomnę, że w Samsungu Galaxy Fit 3 mieliśmy 1,6-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 256×402 piksele.