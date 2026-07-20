Samsung zmienia plany. Liczy jednak na lepszą sprzedaż

Dotychczasowe plany Samsunga zakładały, że zarówno Galaxy Z Fold 8 Ultra (będący bezpośrednim następcą Galazy Z Fold 7), jak i Galaxy Z Fold 8 Wide (czyli pierwszy szeroki składak w ofercie Koreańczyków) zostanie wyprodukowany w 2 milionach egzemplarzy – po równo. Rzutem na taśmę jednak zdecydowano się – ponoć – na zmiany w tej kwestii.

Samsung zwiększył produkcję smartfona Samsung Galaxy Z Fold 8 (Wide)

Nierzadko dobrze poinformowany Ice Universe twierdzi, że Galaxy Z Fold 8 Ultra faktycznie powstanie w 2 milionach sztuk, ale produkcja Galaxy Z Fold 8 (Wide) sięgnąć ma 2,8 miliona egzemplarzy. Innymi słowy: Samsung pokłada większe nadzieje w sprzedaży tego nowatorskiego (przynajmniej dla siebie) modelu, utrzymanego w stylu smartfona Huawei Pura X Max zaprezentowanego w kwietniu 2026 roku i (planowanego) składanego iPhone’a.

Samsung zatem liczy na lepszą sprzedaż tej niemal kwadratowej nowinki, niż w przypadku kolejnej generacji swojego tradycyjnego składaka. Jeszcze mniejsze są jego oczekiwania względem kolejnej klapki – jeśli bowiem chodzi o Galaxy Z Flip 8 (a więc następcę Galaxy Z Flip 7), to wyprodukowanych ma zostać jedynie 1,5 miliona egzemplarzy.

Samsung Galaxy Z Fold 8 (Wide) | źródło: Android Headlines

Samsung pokaże nowe smartfony jeszcze w tym tygodniu

Samsung zaprezentuje nowe smartfony już 22 lipca 2026 roku podczas wydarzenia zorganizowanego w Londynie. Jeszcze w tym tygodniu poznamy wygląd, specyfikacje i ceny modeli Galaxy Z Fold 8 (Wide), Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8. Podczas tej samej imprezy spodziewamy się też premiery smartwatchy Galaxy Watch 9 i Galaxy Watch Ultra 2.

Inna sprawa, że to, co zaoferują nowe składaki, właściwie nie jest już dla nas zagadką, ponieważ kilka dni temu w sieci pojawiła się pełna specyfikacja Samsung Galaxy Z Fold 8 (Wide), Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8. W podlinkowanym newsie znajdziesz zgrabne podsumowanie tych informacji, zaserwowane przez Grześka.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (po lewej) i Galaxy Z Flip 8 (po prawej) | źródło: Android Headlines

Tutaj tylko w kilku słowach wspomnę, że oba duże składaki mają zostać wyposażone w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 i nawet 16 GB RAM. Galaxy Z Fold 8 (Wide) dorzuci do tego akumulator 4800 mAh i główny aparat 50 Mpix, a Galaxy Z 8 Ultra – 5000 mAh i aparat 200 Mpix. Zewnętrzny ekran pierwszego będzie mieć 5,5 cala, a wewnętrzny 7,6 cala, w przypadku modelu Ultra zaś przekątne wyniosą, odpowiednio, 6,5 cala i równe 8 cali. Nowy Flip natomiast będzie praktycznie kopią poprzedniego (z wyjątkiem procesora).