Huawei pokazał swoją odpowiedź na składanego iPhone’a. I dwie inne piękności

Mimo że pierwszy składany iPhone jeszcze nie zadebiutował, już wkrótce na rynku pojawi się smartfon Huawei, który będzie stanowił konkurencję dla niego. Równocześnie producent zapowiedział premierę dwóch innych, atrakcyjnie wyglądających modeli.

Składany smartfon Huawei Pura X Max będzie konkurencją dla pierwszego składanego iPhone’a

W marcu 2025 roku zadebiutował składany smartfon Huawei Pura X, który wyróżniał się na tle składanej konkurencji, ponieważ można było uznać go zarówno za folda, jak i flipa, a także za składany tablet za sprawą proporcji wewnętrznego ekranu, wynoszących 16:10.

Huawei Pura X (fot. Huawei)

W 2026 roku, przez nieodległą premierę pierwszego składanego iPhone’a, na rynku pojawi się smartfon Huawei Pura X Max o znajomej konstrukcji, bowiem widzieliśmy ją już w modelach Oppo Find N i Google Pixel 1. generacji (i taką też ma mieć iPhone Ultra, o którym wiemy już bardzo dużo).

Chiński producent zapowiedział jego oficjalną prezentację na 20 kwietnia 2026 roku i już dziś ujawnił jego wygląd. Składany smartfon Huawei Pura X Max będzie dostępny w pięciu kolorach oraz czterech konfiguracjach pamięciowych: 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB i 16 GB/1 TB.

Huawei Pura X Max (źródło: Huawei)

Na tę chwilę nie wiadomo, czy składany smartfon Huawei Pura X Max będzie dostępny poza Chinami (model Pura X nie trafił do sprzedaży w innych krajach niż ojczyzna producenta).

Huawei zapowiedział też dwa „klasyczne” smartfony

20 kwietnia 2026 roku (o godzinie 14:30 czasu chińskiego; w Polsce będzie wtedy 8:30) oficjalnie zaprezentowany zostanie również smartfon Huawei Pura 90 Pro i Pura 90 Pro Max. Ich wygląd też został już ujawniony.

Huawei Pura 90 Pro (źródło: Huawei)

Jak widać, gradient najwyraźniej wraca do łask… i mnie prywatnie bardzo to się podoba, szczególnie w widocznej poniżej, fioletowo-pomarańczowej wersji. Oczywiście nie zabraknie też klasycznych kolorów, czyli czarnego i białego.

Huawei Pura 90 Pro Max (źródło: Huawei)

Zarówno smartfon Huawei Pura 90 Pro, jak i Pura 90 Pro Max będzie dostępny w czterech konfiguracjach pamięciowych: 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB i 16 GB/1 TB. Wszystko wskazuje na to, że przynajmniej 20 kwietnia 2026 roku smartfon Huawei Pura 80 Ultra nie doczeka się następcy.

O ile w ogóle, ponieważ według jednego z chińskich informatorów producenci z Chin mogą wstrzymać produkcję smartfonów z dopiskiem „Ultra” z uwagi na rosnące koszty pamięci oraz ich niedobory.