Składany smartfon Xiaomi coraz bliżej. Wiemy, z kim chce rywalizować

W 2025 roku Xiaomi postanowiło zrobić sobie przerwę od składanych smartfonów z dużym, wewnętrznym ekranem, z pionową bruzdą. Powrót giganta nie jest jednak przypadkowy – chce rzucić rękawice urządzeniu, na które czeka cały świat. Właśnie dowiedzieliśmy się kilku ważnych szczegółów o tym projekcie.

Jak będzie wyglądać powrót Xiaomi?

Informacje o nadchodzącym składaku z Chin zostały udostępnione przez informatora Smart Pikachu na platformie Weibo. Jednym z ważniejszych szczegółów, jaki pojawia się odnośnie nowego Xiaomi – który najprawdopodbniej będzie następcą linii Mix i zostanie nazwany Mix Fold 5 – jest SoC, jaki planuje zastosować producent.

Zamiast jednostki Qualcomma czy Mediateka, sercem urządzenia ma zostać autorski układ mobilny XRing O3. Informacje o chipsecie z czerwca 2026 roku zdradzają, że powinniśmy spodziewać się osiągów na poziomie flagowego Snapdragona 8 Elite Gen 5 czy Dimensity 9500 – choć one powinny za kilka miesięcy doczekać się swoich następców na gęstszej litografii 2 nm.

Informator przewiduje również obecność akumulatora o pojemności 6000 mAh. Podobnie jak Xiaomi 17 Ultra, do składaka planowana jest linia magnetycznych akcesoriów.

Xiaomi mierzy wysoko – będzie walczył z Apple

Najciekawszym fragmentem tekstu jest jednak informacja o zupełnie nowym projekcie obudowy. W ramach przypomnienia – Mix Fold 4 w kwestii proporcji prezentował się jak większość urządzeń z tej kategorii, więc oferował wysoką i wąska sylwetkę.

Jakiś czas temu pojawiły się sugestie, że Xiaomi może wykorzystywać identyczny zawias, co nadchodzący składany smartfon Apple, czyli iPhone Ultra. Wypowiedź Smart Pikachu można potraktować jako kolejne potwierdzenie, że chiński gigant chce rywalizować z Amerykanami podobną konstrukcją – proporcje Mix Folda 5 będą przypominać zatem te, które mieliśmy okazję zobaczyć np. w Huawei Pura X Max.

Niestety, informator nie zdradza nic odnośnie terminu prezentacji urządzenia, lecz zakulisowo wspomina się o sierpniu 2026 roku jako okresie, w którym jest największa szansa na zobaczenie nowego składaka Xiaomi.

Jako że wszystkie powyższe informacje nie pochodzą bezpośrednio od producenta, warto je przyjąć z lekkim przymrużeniem oka.