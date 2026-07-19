Wielkie porządki w Orange. Te usługi przejdą na emeryturę

Orange zamierza wyłączyć spory zestaw usług. Wśród nich znajdą się też te obecnie prawie zapomniane.

Zmiany w Orange na kartę

Pomarańczowy operator poinformował, że wyłączy usługę Rozmowy bez limitu do komórkowych w Orange na kartę. Data wyłączenia została zaplanowana na 30 lipca 2026 roku.

Oznacza to, że od tego dnia nie będzie można jej zamówić, co dotyczy zarówno wersji jednorazowej, jak i cyklicznej. Warto też wiedzieć, że klienci, którzy mają aktywną usługę w wersji cyklicznej, po 30 sierpnia 2026 roku będą mogli z niej korzystać tylko do końca bieżącego okresu. Następnie usługa nie będzie już automatycznie odnawiana.

Orange informuje o wyłączeniu Ogólnokrajowego Biura Numerów

Kiedy ostatni raz dzwoniliście pod specjalny numer, aby dowiedzieć się jaki mamy dokładnie dzień i jaka jest aktualnie godzina? Czy ostatnio daliście dziecku telefon z aktywnym połączeniem, aby posłuchało bajek? Podejrzewam, że większość lub może nawet wszystkie odpowiedzi brzmią „Nie pamiętam” lub „Nigdy tego nie robiłem”.

W erze smartfonów, łatwego dostępu do internetu i mnóstwa różnych gadżetów, z którymi mamy styczność niemal przez cały dzień, niektóre usługi straciły na znaczeniu, a zainteresowanie nimi spadło do bardzo niskiego poziomi. Możliwe, że właśnie dlatego ogłoszenie przez Orange planowanego wyłączenia Ogólnokrajowego Biura Numerów przeszło bez większego echa.

fot. Andrea Piacquadio/Pexels

Warto jednak wiedzieć, że pod koniec 2027 roku zostanie wyłączone Biuro Numerów oraz kilka innych serwisów usługowych Orange Polska realizowanych za pośrednictwem numerów skróconych AUS i HESC.

Planowane wyłączenie dotyczy serwisów:

19050 – zamawianie rozmów krajowych,

19051 – zamawianie rozmów międzynarodowych,

19222 – połączenie na koszt odbiorcy,

19226 – Zegarynka,

19228 – Bajki,

19229 – Serwis informacyjno–rozrywkowy,

19491 – Informacja Miejska,

19493 – Bank Danych,

19497 – Biuro Zleceń,

118000 – Dobry Numer – wszystkie informacje w jednym miejscu,

118912 – Międzynarodowe Biuro Numerów,

118913 – Ogólnokrajowe Biuro Numerów,

Usługi Poland Direct / Country Direct.

Co ciekawe, niewielka grupa osób wciąż korzysta z wybranych usług – np. niektórzy dzwonią, aby posłuchać bajek przez telefon. Wojtek Jabczyński, rzecznik Orange Polska, w odpowiedzi udzielonej Gazecie Wrocławskiej informuje, że liczba połączeń w 2025 roku to 2450, a w pierwszym półroczu 2026 roku było ich 1225. Cena za minutę połączenia wynosi 0,36 złotych.

Część osób, podejrzewam, że głównie starszych, nadal dzwoni także na Informację Miejską. Gazeta Wrocławska podaje, że ludzie zazwyczaj dzwonią z prośbą, aby podać im numer telefonu do jakiejś instytucji w mieście, najczęściej szpitala. Telefonistka tłumaczy dzwoniącym osobom, że numery bierze z internetu – dla mnie i dla Was wydaje się to oczywiste, ale dla wielu starszych osób może to być problemem. Informacja Miejska, podobnie jak Bajki czy Zegarka, też zostanie wyłączona pod koniec 2027 roku.