YouTube przesadził. Nowa fala reklam zdenerwowała użytkowników

Użytkownicy YouTube skarżą się na wyświetlanie jeszcze większej liczby reklam. Jest ich na tyle dużo, że korzystanie z platformy staje się naprawdę niekomfortowe.

Jeszcze więcej reklam na YouTube

Od dłuższego czasu możemy spotkać się z opiniami, że reklam na YouTube jest mnóstwo, co odczuwalnie zmniejsza przyjemność obcowania z platformą. Nie powinno więc dziwić, że część osób finalnie decyduje się zapłacić za YouTube Premium lub wybiera jeden z darmowych sposobów – np. ostatnio przeglądarka internetowa DuckDuckGo zyskała funkcję blokowania reklam na YouTube.

Niewykluczone, że Google nie zamierza się ograniczać. Otóż na Reddicie przybywa skarg, w których użytkownicy wskazują na pojawienie się jeszcze większej liczby reklam.

Przykładowo jeden z widzów YouTube zauważył, że na komputerach wyświetlane są trzy reklamy z rzędu zamiast dwóch. Niestety, nie jest to odosobniony przypadek. Co prawda, nie możemy jeszcze mówić o masowym wdrożeniu, ale wydaje się, że Google knuje coś niedobrego i przeprowadza wstępne testy na pierwszych użytkownikach.

źródło: Competitive-South436 | Reddit

Reklamy są też częściej wyświetlane

Nie dość, że rośnie liczba reklam pokazywanych obok siebie w trakcie jednej przerwy, to dodatkowo YouTube zwiększył również częstotliwość, z jaką takie przerwy występują. Użytkownicy Reddita informują, że przerwy reklamowe zaczęły pojawiać się co 3-4 minuty, co sprawia, że treści praktycznie nie da się oglądać. Jedna z osób narzeka, że u niej takie przerwy trwają co najmniej 20 sekund, a reklamy są niemożliwe do pominięcia.

Co ciekawe, zwiększona liczba reklam ma dotyczyć nawet pakietu YouTube Premium Lite. Owszem, pozwala on usunąć większość reklam z platformy, ale przy wybranych filmach wciąż są wyświetlane. Nie wygląda to dobrze i to delikatnie mówiąc. Można nawet odnieść wrażenie, że YouTube zmienia się w usługę do pokazywania reklam z dodatkowymi funkcjami, takimi jak dostęp filmów.

źródło: Training-Archer-6146 | Reddit

W tym przypadku (mam nadzieję) mamy do czynienia z błędem, ale można o nim wspomnieć. Training-Archer-6146 z Reddita zobaczył ponad 9-minutową reklamę, której nie można było pominąć.

Patrząc na to, co ostatnio dzieje się z omawianą platformą, pozostaje więc sięgnąć po YouTube Premium lub pozbyć się reklam w inny sposób. Zwłaszcza, że jest ich coraz więcej, a Google prawdopodobnie nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa w tej kwestii.