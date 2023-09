Nowy projektor Samsung The Freestyle Gen. 2 już dostępny w Polsce z fajnym gratisem

Samsung The Freestyle został zaprezentowany w zeszłym roku jako mobilny projektor o szerokiej gamie zastosowań. Sprzęt najwidoczniej zaliczył udany debiut na rynku, gdyż Koreańczycy zdecydowali się wprowadzić do Polski nową generację tego urządzenia.

Wiele funkcji w małej puszce

W ramach krótkiego przypomnienia i w dużym skrócie – The Freestyle to mały projektor, który można zasilać zarówno z gniazdka 230 V, jak również po podpięciu do power banka (o mocy min. 50 W w standardzie USB Power Delivery), który dzięki umieszczeniu korpusu na obrotowej podstawce umożliwia łatwe rzutowanie ekranu nie tylko na pionowej ścianie salonu. Druga generacja zapowiada się na klasyczne „więcej i lepiej” z pewną ciekawą funkcją.

The Freestyle Gen. 2 (Źródło: Samsung)

Urządzenie nadal cechują niewielkie wymiary (173x104x95 mm) i niska masa (830 gramów). Wśród ulepszeń Samsung wymienia m.in. możliwość obsługi mobilnego projektora za pomocą pilota SolarCell, który do zasilania wykorzystuje umieszczone na obudowie panele solarne, dzięki czemu znika potrzeba kupowania jednorazowych baterii. Co ciekawe, „pilot solarny” może zostać podładowany zarówno światłem naturalnym, jak i tym powstałym sztucznie z pobliskiej lampki.

Jedną z najważniejszych kwestii w przypadku projektorów jest żywotność lampy. Koreańczycy poprawili ten parametr w The Freestyle Gen. 2 i LED-owe źródło światła powinno wystarczyć na 30 tysięcy godzin pracy – o połowę więcej niż u poprzednika. Współczynnik kontrastu (100000:1) oraz rozdzielczość obrazu (Full HD 1920×1080 pikseli) nie uległy zmianie.

The Freestyle Gen. 2 (Źródło: Samsung)

Projektor Samsunga ze Smart TV i… łączeniem ekranów

Mobilny projektor stanowi od teraz również jeszcze lepsze źródło rozrywki wideo. Pełny zakres funkcji Smart TV sprawił, że dostęp do Netflixa, HBO Max czy Disney+ jest łatwiejszy niż wcześniej. Zastosowanie lepszych podzespołów poskutkowało natomiast o wiele krótszym czasem uruchamiania się urządzenia.

Dla tych, którzy oczekiwaliby od tak małego projektora dużego ekranu – Samsung znalazł rozwiązanie problemu. Wystarczy, że… będziecie mieli jeszcze jeden The Freestyle Gen. 2 pod ręką. Wtedy wystarczy postawić dwa urządzenia obok siebie, rozpocząć proces kalibracji za pomocą 8 znaczników, zrobić zdjęcie i nacisnąć przycisk „blend”. Funkcja Łączenia Ekranów sprawi, że maksymalna powierzchnia wyświetlania urośnie do 160 cali (pojedynczy The Freestyle oferuje „jedynie” 100 cali).

Z okazji premiery The Freestyle Gen. 2 Samsung przygotował również niezłą akcję promocyjną. Kupując mobilny projektor i zostawiając opinię o produkcie, możecie otrzymać power bank, który będzie pewnym źródłem zasilania urządzenia z dala od domowego gniazdka. Promocja trwa od 1 września do 31 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania puli nagród.

Promocja na The Freestyle Gen. 2 (Źródło: Samsung)

Sugerowana cena detaliczna urządzenia wynosi 4299 złotych i możecie kupić je już teraz w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Audio Color, oficjalnym sklepie Samsunga, jak i u operatorów sieci: Orange, T-Mobile oraz Play.

Regulamin promocji „Zmień zasady gry z The Freestyle” (PDF)