Szukasz power banka do swojego iPhone’a? Hama ma coś dla Ciebie

Power banki cieszą się bardzo dużą popularnością wśród klientów w Polsce. W sklepach można znaleźć mnóstwo różnych modeli o zróżnicowanych pojemnościach. Najnowszy power pack marki Hama nie ma ogromnej pojemności, jednak i tak może okazać się ciekawą propozycją dla właścicieli iPhone’ów.

Hama MagPower to power bank stworzony dla iPhone’a

W przeciwieństwie do większości power banków, power packa Hama MagPower nie trzeba nosić osobno, ponieważ jest on zgodny ze standardem Apple MagSafe, tj. ma magnesy, dzięki którym można go przyczepić do tyłu smartfona i ładować go indukcyjnie (z mocą 10 W). Dzięki temu jego właściciel nie musi pamiętać o noszeniu ze sobą kabla i nie będzie się martwił, że go nie zabrał ze sobą.

Power pack Hama MagPower jest kompatybilny ze smartfonami iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max. Power bank ma pojemność 5000 mAh, zatem relatywnie niewielką, ale wystarczy na ponad jedno pełne naładowanie akumulatora w każdym iPhonie.

Hama MagPower wspiera ładowanie indukcyjne z mocą do 10 W, a do tego oferuje funkcję Charge Through, dzięki której można ładować akumulator w smartfonie za pomocą power packa również wtedy, gdy do power banka podłączony jest przewód do ładowania. A skoro już o tym mowa, to energię w akcesorium uzupełnia się za pośrednictwem złącza USB-C.

9 Ocena

Tutaj ważna informacja dla właścicieli iPhone’ów, którzy mogą nie mieć przewodu obustronnie zakończonego złączem USB-C – Hama dodaje go w zestawie z MagPower, więc nie trzeba się o niego martwić ani tym bardziej dokupować (bo kabla, który dostali wraz ze smartfonem, niestety nie można tu użyć).

Hama MagPower (źródło: Hama)

Oczywiście power bank ma też diody LED, które wskazują, ile jeszcze energii w magazynie zostało – łącznie pięć, informujących o 25, 50, 75 i 100% naładowania Hama MagPower. Trzeba również wspomnieć, że jest on kompatybilny z akcesoriami z serii Hama MagLine.

Cena, dostępność

Power bank Hama MagPower jest już dostępny na stronie internetowej hamamobile.pl oraz w oficjalnym sklepie marki Hama na platformie Allegro za 159,90 złotych.