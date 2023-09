Od dziś nie musisz brać do banku dowodu – wystarczy mDowód w mObywatelu

Jeszcze do niedawna nie do pomyślenia było, aby istniała możliwość potwierdzenia swojej tożsamości za pomocą innego dokumentu niż fizyczny dowód osobisty lub paszport. Od kilku tygodni jest to jednak możliwe, a od dziś również we wszystkich bankach w Polsce – wystarczy aplikacja mObywatel i mDowód.

Co to jest mDowód?

Choć o nowej wersji aplikacji mObywatel 2.0 mówiło się bardzo dużo w minionych miesiącach, to wciąż nie wszyscy mogą wiedzieć, jaką rewolucyjną zmianę ona przyniosła. I bynajmniej nie chodzi tu o całkowitą zmianę interfejsu, który teraz jest bardziej rozbudowany i nie opiera się już na samych kafelkach, tylko o wdrożenie mDowodu, który jest trzecim – obok klasycznego dowodu osobistego i paszportu – dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Co ważne: mDowód to zupełnie osobny dokument – nie jest to elektroniczna wersja Waszego plastikowego dowodu osobistego. Ma on inny numer oraz datę ważności i jest odrębnym dokumentem potwierdzającym Waszą tożsamość. Jednocześnie w aplikacji mObywatel znajdziecie zakładkę, w której możecie wyświetlić dane fizycznego dowodu osobistego, jakim posługiwaliście się do tej pory.

mDowód już od 14 lipca 2023 roku jest honorowany wszędzie tam, gdzie jest wymagane wylegitymowanie się dokumentem tożsamości, czyli na przykład na poczcie, w urzędzie czy u notariusza. A przynajmniej powinien być, bo jak pokazało doświadczenie, bywają z tym problemy, co wynika z niewiedzy lub/i nieprzygotowania instytucji, która powinna zaakceptować mDowód.

Od dziś wystarczy mObywatel również w banku

Jeszcze przed udostępnieniem aplikacji mObywatel 2.0 14 lipca 2023 roku dowiedzieliśmy się, że owszem, będzie można posłużyć się nim zamiast plastikowego dowodu osobistego, ale nie wszędzie, bowiem w bankach miało to być możliwe dopiero od 1 września 2023 roku. Bank PKO BP wyszedł jednak przed szereg i umożliwił wylegitymowanie się mDowodem już od 28 sierpnia 2023 roku.

(źródło: PKO BP)

Od dziś wszystkie banki w Polsce powinny umożliwić Wam potwierdzenie swojej tożsamości za pomocą mDowodu. Oficjalnie zapowiedziały to – oprócz PKO BP – również Pekao S.A. i ING Bank Śląski. Zapytaliśmy biura prasowe innych banków, czy też są już na to gotowe i w jaki sposób zamierzają weryfikować tożsamość klientów, posługujących się mDowodem w aplikacji mObywatel. Do momentu publikacji niniejszego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi od żadnego – gdy dostaniemy odpowiedzi, zaktualizujemy artykuł.

Prawdopodobnie będzie to jednak wszędzie wyglądać tak samo, tj. klient zostanie poproszony o uruchomienie aplikacji mObywatel i zeskanowanie przedstawionego przez pracownika banku kodu QR. Po prawidłowej weryfikacji tożsamości klienta, bank otrzyma elektroniczne poświadczenie dokumentu i jego dane, a w aplikacji mObywatel zostanie wygenerowana informacja kiedy i komu zostały powierzone informacje z mDowodu.

Aktualizacja:

Alior Bank potwierdził, że od dziś umożliwia klientom wylegitymowanie się za pomocą mDowodu – aby to zrobić, należy zeskanować za pomocą aplikacji mObywatel kod QR podsunięty przez pracownika banku.

Na koniec warto przypomnieć, że mDowodem nie można posłużyć się podczas przekraczania granicy – w takich przypadkach konieczne jest wylegitymowanie się fizycznym dowodem osobistym bądź paszportem.