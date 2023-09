Takich smartwatchy jest niewiele. Łączą w sobie tradycję i nowoczesność

Rynek smartwatchy w ostatnich latach mocno się rozszerzył. Wkroczyło na niego mnóstwo producentów, przez co sklepowe półki niemal uginają się pod ilością modeli smart-zegarków. Niewiele z nich wyróżnia się na tle konkurencji, jednak modele, które zaprezentował Withings, z pewnością należą do tych wyjątkowych. To hybrydowe smartwatche, które łączą nowoczesne funkcje z tradycyjną konstrukcją. Co oferują?

Co potrafią dwa nowe smartwatche Withings?

Smartwatch hybrydowy, czyli taki, który łączy w sobie konstrukcję klasycznego, analogowego zegarka z niewielkim wyświetlaczem, trafia się niezwykle rzadko, jednak marka Withings wprowadziła tego typu urządzenie na rynek już w 2020 roku. Wygląda na to, że firma wierzy w to rozwiązanie, ponieważ właśnie zaprezentowała dwa nowe zegarki tego typu: Withings ScanWatch 2, czyli następcę wprowadzonego przed 3 laty modelu oraz bardziej przystępny cenowo smartwatch ScanWatch Lite. Co oferują?

Na początku powiedzmy o cechach wspólnych tych zegarków. Producent umieścił w nich 0,63-calowy wyświetlacz wykonany w technologii OLED o zagęszczeniu pikseli na poziomie 282 ppi i 16-bitową skalą szarości. W przypadku obu modeli Withings obiecuje nawet 30 dni pracy na jednym ładowaniu. Urządzenia są także w stanie całodobowo monitorować puls, trening oraz jakość snu.

Withings ScanWatch 2 to droższy zegarek, który oferuje znacznie szerszy wachlarz funkcji. Za jego pomocą użytkownicy mogą dokonać też pomiaru poziomu natlenienia krwi i temperatury ciała oraz EKG z wykrywaniem migotania przedsionków. Chociaż możliwość pomiaru EKG była dostępna już w modelu z 2020 roku, to producent zapewnia, że w tegorocznym zostało ono udoskonalone m.in. dzięki zastosowaniu nowej generacji czujników.

42 mm Withings Scanwatch 2 (źródło: Withings)

Ponadto, jeśli chodzi o monitorowanie aktywności, to producent wyposażył smartwatch w możliwość automatycznego wykrywania ponad 40 rodzajów ćwiczeń. Dane zebrane podczas treningu można sprawdzić i przeanalizować za pomocą aplikacji Withings Health. Warto dodać, że tarcza zegara pokryta jest szafirowym szkłem, a sama konstrukcja urządzenia może pochwalić się klasą wodoodporności 5 ATM.

Withings Scanwatch Light (źródło: Withings)

Bardziej przystępny cenowo model Withings ScanWatch Lite oferuje nieco bardziej ograniczone, w porównaniu do wyżej opisanego zegarka, funkcje. W imię oszczędności producent zrezygnował tutaj z czujnika temperatury ciała oraz EKG. Zmiany zaszły również w samej konstrukcji urządzenia. Chociaż nadal oferuje ona klasę wodoodporności 5 ATM, to tarcza zegara pokryta została szkłem Gorilla Glass.

Dostępność i cena

Nowe hybrydowe smartwatche Withings są dostępne w przedsprzedaży w USA. Model ScanWatch występuje w dwóch wersjach wielkości koperty 42 mm oraz 38 mm. W większym wariancie zegarek dostępny jest tylko w kolorze czarnym ze srebrną ramką. Z kolei smartwatch z mniejszą kopertą klienci mogą zamówić w kolorach czarnym i białym ze srebrną obudową oraz białym ze złotą ramką. Co ciekawe, cena nie różni się w zależności od wielkości koperty i za każdy model wynosi 349,95 dolarów, czyli równowartość ~1440 złotych.

Z kolei Withings ScanWatch Lite dostępny jest w jednym rozmiarze koperty – 37 mm. Zegarek występuje w kolorach czarnym i białym ze srebrną obudową oraz białym ze złotą ramką. Bardziej przystępny cenowo model został przez producenta wyceniony na 249,95 dolarów, czyli ~1030 złotych.