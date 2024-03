Samsung nareszcie TO zrobi. Czekaliśmy bardzo długo

Producenci planują swoją strategię w najmniejszych szczegółach i często decydują się na metodę małych kroczków, podczas gdy klienci oczekują, że będą działali z większym rozmachem i szybciej odpowiadali na ich oczekiwania. Samsung również to robi, ale w końcu doczekamy się produktu, który będzie skazany na sukces.

Samsungu, dlaczego kazałeś nam tyle czekać?!

Oferta producenta z Korei Południowej jest szeroka i składają się na nią zarówno bardzo tanie, jak i nieco droższe oraz bardzo drogie smartfony. Teoretycznie każdy powinien znaleźć w niej coś dla siebie. Jak jednak wiemy, teoria często mija się z praktyką i tak też jest w tym przypadku.

Aktualnie bowiem nie sposób znaleźć przystępnego cenowo składanego smartfona w ofercie Samsunga. Owszem, Galaxy Z Flipy są tańsze od Galaxy Z Foldów, ale wciąż nie są sprzedawane w przystępnych dla większości klientów cenach. To się jednak w końcu ma zmienić.

Południowokoreański serwis sisajournal-e.com poinformował, że już (w końcu) w 2024 roku Samsung wprowadzi na rynek przystępny cenowo składany smartfon. Nie ma jednak pewności, czy będzie on należał do serii Galaxy Z Flip, czy Galaxy Z Fold. Przywoływany portal tego nie precyzuje, ale wspomina o podwójnym aparacie podobnej jakości jak w droższym modelu oraz cenie oscylującej wokół 800 dolarów.

To będzie tani Galaxy Z Flip, czy Galaxy Z Fold?

Informacja o podwójnym aparacie wskazuje, że może tu chodzić o tańszą wersję Galaxy Z Flipa, gdyż Galaxy Z Foldy mają trzy aparaty na tylnym panelu. Taki scenariusz urealnia również fakt, że cena Galaxy Z Flip 5 zaczyna się od 1000 dolarów (w USA), zatem bardziej prawdopodobne jest „zejście” o 200 dolarów niż o 50% względem Galaxy Z Fold 5 – w ostatnim przypadku byłoby to nie lada wyzwaniem, jeśli w ogóle wykonalne.

Z drugiej strony w przeszłości pojawiły się informacje, że Samsung przygotowuje dwie wersje Galaxy Z Fold 6 – jedna nosi oznaczenie Q6, a druga Q6a. Wydawało się logiczne, że jeden z nich będzie tańszy, a drugi droższy. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że Samsung planuje coś innego – drogiego i jeszcze droższego Galaxy Z Folda nowej generacji.

Co ciekawe, jeszcze nie tak dawno Samsung utrzymywał, że nie jest możliwe stworzyć składany smartfon za mniej niż 1000 dolarów. Technologia idzie jednak do przodu i dzięki większej skali staje się coraz tańsza. Świadczą o tym pokazane na targach MWC 2024 w Barcelonie clamshelle – na przykład ZTE Nubia Flip 5G ma kosztować 599 dolarów.

To zdecydowanie dobra wiadomość dla klientów, że na rynku w końcu pojawią się tanie/tańsze składane smartfony – na pewno przyczyni się to do ich spopularyzowania. Jednocześnie nie każdy będzie usatysfakcjonowany, gdyż wiele osób czeka na przystępniejszy cenowo model typu Galaxy Z Fold. Patrząc z perspektywy najnowszych informacji, raczej się na taki nie zapowiada.

Dobra wiadomość jest natomiast taka, że w 2024 roku na rynku globalnym ma być dostępnych więcej tego typu konstrukcji, więc klienci dostaną większy wybór.