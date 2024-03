FreeNow rozszerza ofertę. Nowa usługa może Ci się przydać

Aplikacja FreeNow najczęściej kojarzy się nam z zamawianiem taksówki. Firma ma w swojej ofercie jednak również możliwość wypożyczenia elektrycznych hulajnóg, a teraz wprowadza nową usługę. Będzie można skorzystać z niej nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie.

Nowa funkcja w aplikacji FreeNow

Najnowszym pomysłem, który platforma FreeNow postanowiła wprowadzić w życie, jest możliwość wypożyczania samochodów za pomocą aplikacji. Warto jednak przypomnieć, że już w grudniu 2023 roku firma dała użytkownikom możliwość skorzystania z ponad 3500 samochodów należących do Traficar w ramach usługi carsharingu. Teraz ta oferta została rozszerzona na innych dostawców, takich jak Avis, Hertz i Europcar.

W nowej wersji aplikacji pojawiła się funkcja Car Rental. Szczególnie przydatne może okazać się to podczas wakacji, ponieważ umożliwia ona rezerwację auta do odbioru i zwrotu na stacjach wypożyczalni rozmieszczonych na całym świecie, zapewniając użytkownikom łatwy dostęp do samochodu. To dobry pomysł dla tych, którzy preferują planowanie swoich podróży z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jak korzystać z nowości w aplikacji FreeNow?

Żeby wypożyczyć samochód, wystarczy na głównym ekranie apki wybrać opcję Car Rental. Zostaniemy wówczas przeniesieni do menu z dwoma opcjami: znajdź auto oraz zarządzaj rezerwacją. Po kliknięciu w pierwszą z nich aplikacja wyświetli formularz, dzięki któremu możemy wyszukać samochód w najbliższej interesującej nas lokalizacji oraz wybrać termin jego wypożyczenia. Kolejnym krokiem jest wybór samochodu i ewentualnego dodatkowego wyposażenia, takiego jak np. fotelik samochodowy dla dziecka.

Aplikacja FreeNow (screeny: Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Naszym celem jest zaspokajanie potrzeb użytkowników w zakresie mobilności, gdziekolwiek chcą się udać, czy to w ramach codziennych dojazdów do pracy, spotkań z najbliższymi, czy odkrywania nowych miejsc podczas wakacyjnych podróży za granicą. Integracja usługi wypożyczania samochodu jest dla nas kolejnym ważnym krokiem w kierunku umożliwienia w ramach jednej aplikacji dostępu do całego ekosystemu mobilności na żądanie. Choć poczyniliśmy już ogromne postępy w tym zakresie, możliwość wypożyczania aut pozwala naszym użytkownikom pójść jeszcze dalej i z większą łatwością odkrywać świat przemieszczając się różnymi środkami transportu. Thomas Zimmermann, CEO FREENOW

Aplikacja FreeNow jest dostępna na smartfony z systemem Android (w sklepie Google Play) oraz iPhone’y (w Apple App Store).