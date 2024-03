Oto PocketBook Era Color. Ma kolorowy ekran i niezłą cenę

Ma kolorowy wyświetlacz i niezłą specyfikację, a jego cena nie należy do szczególnie wysokich. PocketBook Era Color to czytnik e-booków, który może przypaść do gustu wielu osobom.

Nowy, kolorowy czytnik PocketBook: Era Color

Czytniki z kolorowymi ekranami cieszą się coraz większą popularnością. PocketBook ma już kilka takich modeli w swojej ofercie, podobnie jak Onyx. W sieci krążą także pogłoski, że nawet Amazon szykuje kolorowe Kindle. Najnowsza propozycja również ma szansę na sukces, szczególnie że zdaje się cechować bardzo atrakcyjnym stosunkiem ceny do możliwości.

fot. PocketBook

PocketBook Era Color to urządzenie wyposażone w 7-calowy wyświetlacz E Ink Kaleido 3 o rozdzielczości 632×840 pikseli w kolorze oraz 1264×1680 pikseli w skali szarości. Oznacza to zagęszczenie na poziomie odpowiednio 150 i 300 PPI. Ekran jest dotykowy i doświetlany za pomocą technologii SMARTlight, umożliwiającej regulację jasności i barwy światła. Dzięki temu książki, podręczniki czy komiksy można czytać wygodnie niezależnie od warunków oświetleniowych.

O odpowiednią wydajność dba tu czterordzeniowy procesor taktowany zegarem 1,8 GHz, wespół z 1 GB RAM. Na pliki użytkownik otrzymuje 32 GB, ale może też korzystać z usług chmurowych, takich jak Legimi czy Empik Go. Bezproblemowe połączenie z internetem zapewnia dwuzakresowe Wi-Fi.

fot. PocketBook

Czytnik obsługuje wszystkie popularne formaty e-booków, włącznie z charakterystycznymi dla komiksów CBR i CBZ. Era Color oferuje też funkcję zamiany tekstu na mowę, a do tego pozwala odtwarzać audiobooki – zarówno na wbudowanym głośniku, jak i na słuchawkach (podłączonych poprzez Bluetooth).

Specyfikacja czytnika PocketBook Color Era:

Typ ekranu: E Ink Kaleido 3

Przekątna ekranu: 7 cali

Rozdzielczość (skala szarości): 1264×1680 pikseli

Rozdzielczość (kolor): 632×840 pikseli

Liczba kolorów: 4096 (+ 16 odcieni szarości)

Doświetlenie ekranu: tak, SMARTlight

Procesor: czterordzeniowy, 1,8 GHz

Pamięć: 1 GB RAM + 32 GB na pliki

Łączność: Wi-Fi (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.4, USB typu C

Akumulator: 2500 mAh

Wodoodporność: IPX8

Wymiary: 155×13,4×7,8 mm

Waga: 255 gramów

Obsługiwane formaty e-booków: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT

Obsługiwane formaty audiobooków: M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP

Pozostałe obsługiwane formaty: JPEG, BMP, PNG, TIFF, MP3, OGG

Dodatkowe funkcje i aplikacje: zamiana tekstu na mowę, 11 słowników (z możliwością doinstalowania kolejnych), ReadRate, Dropbox, Send-to-PocketBook, PocketBook Sync, Legimi, Empik Go, biblioteka książek, przeglądarka internetowa, czytnik RSS, kalkulator, zegar, kolekcja gier, galeria fotograficzna

PocketBook Era Color jest synergią dwóch urządzeń, które zdobyły zaufanie i popularność wśród użytkowników. Siedmiocalowy czytnik stanowi wygodne rozwiązanie dla osób czytających literaturę fachową, wydajny procesor sprawnie obsługuje nawet cięższe pliki, a 32 GB pamięci z łatwością pomieszczą bogatą biblioteczkę. Maksym Zhelezniak, PocketBook

Dwa urządzenia, o których wspomina Maksym Zhelezniak, to PocketBook Era oraz InkPad Color. Nowy czytnik rzeczywiście wydaje się łączyć w sobie najlepsze cechy obu tych modeli, a równocześnie cenowo plasuje się idealnie pomiędzy nimi. Skoro już o tym mowa…

Kiedy premiera i jaka cena?

Rynkowa premiera urządzenia została zaplanowana na tegoroczny kwiecień. Producent przewidział tylko jedną wersję kolorystyczną (Stormy Sea), a sugerowana cena wyniesie 1149 złotych.