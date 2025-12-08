Samsung rozpoczyna beta testy One UI 8.5. Szykuj smartfon

Samsung oficjalnie rozpoczął dziś publiczne beta testy One UI 8.5, czyli kolejnej wersji autorskiego interfejsu dla urządzeń Galaxy. Do grona testerów będą mogli dołączyć również mieszkańcy Polski.

Samsung rozpoczyna beta testy One UI 8.5

Już w listopadzie 2025 roku pojawiły się informacje, że Samsung rozpocznie publiczne beta testy One UI 8.5 w dniu 8 grudnia 2025 roku. I tak też się stało – zainteresowani użytkownicy mogą już dołączać do grona testerów. Beta testy One UI 8.5 będą dostępne w Indiach, Korei Południowej, Niemczech, Polsce, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Na tę chwilę beta testy One UI 8.5 są dostępne wyłącznie na trzech smartfonach z serii Galaxy S25 – modelach Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra. Właściciele Galaxy S25 Edge i Galaxy S25 FE aktualnie nie mogą przedpremierowo sprawdzić nowej wersji oprogramowania producenta z Korei Południowej.

Możliwe jednak, że w przyszłości lista modeli, na których można zainstalować One UI 8.5 beta, zostanie wydłużona. Jej dostępność należy sprawdzać w aplikacji Samsung Members – oprócz rejestracji, wymagane jest korzystanie z karty SIM lokalnego operatora oraz zalogowanie się na konto Samsung.

Nie zaleca się jednak korzystania z wersji beta na głównym smartfonie, ponieważ oprogramowanie może zawierać błędy i uniemożliwić niezawodną pracę urządzenia.

Co nowego przynosi One UI 8.5?

Lista zmian i nowości, jakie przynosi One UI 8.5, jest całkiem długa. Wśród nich znajduje się ulepszona funkcja Photo Assist oraz ulepszony asystent Bixby, a także łatwy dostęp do plików na innych urządzeniach Galaxy, zalogowanych na to samo konto Samsung.

Ponadto One UI 8.5 ułatwi i przyspieszy transmisję obrazu i dźwięku na inne urządzenia, a także udostępnianie plików innym osobom dzięki „inteligentniejszemu” Quick Share. Do tego sprzęty z nową wersją One UI zaoferują m.in. dwa tryby oszczędzania energii, możliwość konfiguracji panelu szybkich ustawień, funkcję nagrania wybranej części ekranu i więcej informacji w aplikacji Pogoda i Samsung Health.