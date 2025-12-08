recenzja-nothing-phone-3a-3apro-tabletowo-pura
Nothing Phone (3a) Pro / fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl
Aktualizacje

Wadliwa aktualizacja do Androida 16. Potrzebna „pilna poprawka”

Wojciech Kulik·
Strona główna
Oprogramowanie
Aktualizacje
Wadliwa aktualizacja do Androida 16. Potrzebna „pilna poprawka”

System Android 16 powolutku trafia na kolejne smartfony, przede wszystkim dzięki aktualizacjom producenckich nakładek. Na przykład Nothing OS 4 rozpoczął drogę na urządzenia pod koniec listopada br. Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem, przez co udostępnianie zostało wstrzymane.

Aktualizacja Nothing OS 4 (z Androidem 16) wstrzymana. Konieczna „pilna poprawka”

Wszystko zaczęło się stosunkowo niedawno: 21 listopada 2025 roku aktualizacja Nothing OS 4 zadebiutowała w stabilnej wersji przeznaczonej na telefon Nothing Phone (3). Tydzień później została udostępniona również użytkownikom kolejnych modeli, w tym Nothing Phone (3a) oraz Nothing Phone (3a) Pro. Szybko jednak zaczęły pojawiać się informacje o błędach w oprogramowaniu, a 1 grudnia odnotowano, że aktualizacja zaczęła znikać.

Początkowo producent milczał, ale w weekend na forum Reddit pojawił się wpis, w którym przedstawiciel firmy Nothing wyjaśnia, że po przyjrzeniu się sprawie udostępnianie aktualizacji faktycznie zostało wstrzymane, dotychczasową wersję usunięto i trwają prace nad pilną poprawką – gdy będzie gotowa, Nothing OS 4 ponownie zacznie trafiać na docelowe urządzenia.

Nie wiadomo, czego konkretnie dotyczy błąd, który wymaga pilnej naprawy i który odpowiada za wstrzymanie aktualizacji. Być może dowiemy się tego, gdy producentowi uda się go wyeliminować i wznowić udostępnianie nakładki Nothing OS 4. Póki co jednak nie otrzymaliśmy żadnych ram czasowych, więc trzeba się po prostu uzbroić w cierpliwość.

Co w sobie ma Nothing OS 4?

Nothing OS 4 przede wszystkim przynosi system Android 16 na urządzenia marki Nothing. Dorzuca do tego pakiet nowych ikon, przeprojektowane zegary i udoskonalone ikonki na pasku stanu. Producent postarał się też o przyjemniejsze dla oka animacje systemowe czy intensywniejszy tryb ciemny (Extra Dark Mode).

Powiadomienia z aktualizacjami statusu na żywo, usprawniona obsługa dwóch okien równocześnie oraz (oparty na sztucznej inteligencji) kreator widżetów to kolejne nowinki, które firma Nothing przygotowała z myślą o najnowszej wersji swojej nakładki.

Poza wspomnianymi modelami aktualizacja Nothing OS 4 jest przewidziana również na smartfony Nothing Phone (3a) Lite, Nothing Phone (2a) Plus, Nothing Phone (2a) i Nothing Phone (2) oraz urządzenia marki CMF.

Zobacz również
Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

Obserwuj nas