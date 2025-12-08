Wadliwa aktualizacja do Androida 16. Potrzebna „pilna poprawka”

System Android 16 powolutku trafia na kolejne smartfony, przede wszystkim dzięki aktualizacjom producenckich nakładek. Na przykład Nothing OS 4 rozpoczął drogę na urządzenia pod koniec listopada br. Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem, przez co udostępnianie zostało wstrzymane.

Aktualizacja Nothing OS 4 (z Androidem 16) wstrzymana. Konieczna „pilna poprawka”

Wszystko zaczęło się stosunkowo niedawno: 21 listopada 2025 roku aktualizacja Nothing OS 4 zadebiutowała w stabilnej wersji przeznaczonej na telefon Nothing Phone (3). Tydzień później została udostępniona również użytkownikom kolejnych modeli, w tym Nothing Phone (3a) oraz Nothing Phone (3a) Pro. Szybko jednak zaczęły pojawiać się informacje o błędach w oprogramowaniu, a 1 grudnia odnotowano, że aktualizacja zaczęła znikać.

Początkowo producent milczał, ale w weekend na forum Reddit pojawił się wpis, w którym przedstawiciel firmy Nothing wyjaśnia, że po przyjrzeniu się sprawie udostępnianie aktualizacji faktycznie zostało wstrzymane, dotychczasową wersję usunięto i trwają prace nad pilną poprawką – gdy będzie gotowa, Nothing OS 4 ponownie zacznie trafiać na docelowe urządzenia.

Nie wiadomo, czego konkretnie dotyczy błąd, który wymaga pilnej naprawy i który odpowiada za wstrzymanie aktualizacji. Być może dowiemy się tego, gdy producentowi uda się go wyeliminować i wznowić udostępnianie nakładki Nothing OS 4. Póki co jednak nie otrzymaliśmy żadnych ram czasowych, więc trzeba się po prostu uzbroić w cierpliwość.

Co w sobie ma Nothing OS 4?

Nothing OS 4 przede wszystkim przynosi system Android 16 na urządzenia marki Nothing. Dorzuca do tego pakiet nowych ikon, przeprojektowane zegary i udoskonalone ikonki na pasku stanu. Producent postarał się też o przyjemniejsze dla oka animacje systemowe czy intensywniejszy tryb ciemny (Extra Dark Mode).

Powiadomienia z aktualizacjami statusu na żywo, usprawniona obsługa dwóch okien równocześnie oraz (oparty na sztucznej inteligencji) kreator widżetów to kolejne nowinki, które firma Nothing przygotowała z myślą o najnowszej wersji swojej nakładki.

Poza wspomnianymi modelami aktualizacja Nothing OS 4 jest przewidziana również na smartfony Nothing Phone (3a) Lite, Nothing Phone (2a) Plus, Nothing Phone (2a) i Nothing Phone (2) oraz urządzenia marki CMF.