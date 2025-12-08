smartfon samsung galaxy s26 plus smartphone
Samsung Galaxy S26+ (źródło: Android Headlines)
Nie będziecie mogli narzekać na Samsunga Galaxy S26

Grzegorz Dąbek·
Informacje na temat serii Samsung Galaxy S26 płyną szerokim strumieniem, lecz nie wszystkie cieszą osoby, które są nimi zainteresowane. Ta wiadomość z pewnością jednak zostanie przyjęta z entuzjazmem.

Smartfon Samsung Galaxy S26 z procesorem Exynos 2600 jednak nie dla Polski?

Procesory Exynos mają złą prasę, na którą producent z Korei Południowej sam zapracował. Niedawno zapowiedział jednak nowy układ Exynos 2600, w którego przypadku zdecydowano się na „gruntowną przebudowę” oraz „optymalizację na każdym poziomie”. Nieoficjalnie doniesienia na jego temat brzmią obiecująco i sugerują znacznie lepsze odprowadzanie ciepła, podczas gdy wiele wcześniejszych Exynosów do flagowców miewało z tym niemały problem.

Według ostatnich doniesień, procesor Exynos 2600 miał napędzać smartfony Samsung Galaxy S26 i Galaxy S26+, sprzedawane w Europie i Korei Południowej. Najnowsze informacje wskazują jednak, że ostatecznie jedynie w ojczyźnie producenta ww. modele mogą mieć autorski SoC, podczas gdy na Starym Kontynencie urządzenia będą miały układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Korea Joongang Daily, powołując się na informacje, przekazane przez firmę badawczą CTT Research, donosi, że powodem, przez który jedynie w Korei Południowej smartfon Samsung Galaxy S26 i Galaxy S26+ może mieć procesor Exynos 2600, są historyczne problemy z zabezpieczeniami jądra, przegrzewaniem się i małym uzyskiem. W przypadku nowego układu ma on aktualnie wynosić ~50%, a do jego produkcji Koreańczycy wykorzystają 2-nm proces GAA.

Ponadto, jak wspomina Wccftech, Samsunga ma wiązać umowa z Qualcommem, która wymaga, aby 75% flagowców z serii Galaxy S miało na pokładzie platformę mobilną Snapdragon.

Tak będzie wyglądać smartfon Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra

Serwis Android Authority wyciągnął z przedpremierowej wersji One UI 8.5 (które przyniesie dużo zmian i nowości) schematy, przedstawiające wygląd modeli Galaxy S26 (M1), Galaxy S26+ (M2) i Galaxy S26 Ultra (M3). Pierwsze dwa są bliźniaczo podobne do siebie, natomiast trzeci wyróżnia się dwoma dodatkowymi otworami na tyle. Cechą wspólną jest natomiast pionowa wyspa, otaczająca trzy „oczka”.

smartfon samsung galaxy s26 i galaxy s26 plus
smartfon samsung galaxy s26 ultra smartphone
źródło: Android Authority

