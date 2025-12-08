Nie będziecie mogli narzekać na Samsunga Galaxy S26

Informacje na temat serii Samsung Galaxy S26 płyną szerokim strumieniem, lecz nie wszystkie cieszą osoby, które są nimi zainteresowane. Ta wiadomość z pewnością jednak zostanie przyjęta z entuzjazmem.

Smartfon Samsung Galaxy S26 z procesorem Exynos 2600 jednak nie dla Polski?

Procesory Exynos mają złą prasę, na którą producent z Korei Południowej sam zapracował. Niedawno zapowiedział jednak nowy układ Exynos 2600, w którego przypadku zdecydowano się na „gruntowną przebudowę” oraz „optymalizację na każdym poziomie”. Nieoficjalnie doniesienia na jego temat brzmią obiecująco i sugerują znacznie lepsze odprowadzanie ciepła, podczas gdy wiele wcześniejszych Exynosów do flagowców miewało z tym niemały problem.

Według ostatnich doniesień, procesor Exynos 2600 miał napędzać smartfony Samsung Galaxy S26 i Galaxy S26+, sprzedawane w Europie i Korei Południowej. Najnowsze informacje wskazują jednak, że ostatecznie jedynie w ojczyźnie producenta ww. modele mogą mieć autorski SoC, podczas gdy na Starym Kontynencie urządzenia będą miały układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Korea Joongang Daily, powołując się na informacje, przekazane przez firmę badawczą CTT Research, donosi, że powodem, przez który jedynie w Korei Południowej smartfon Samsung Galaxy S26 i Galaxy S26+ może mieć procesor Exynos 2600, są historyczne problemy z zabezpieczeniami jądra, przegrzewaniem się i małym uzyskiem. W przypadku nowego układu ma on aktualnie wynosić ~50%, a do jego produkcji Koreańczycy wykorzystają 2-nm proces GAA.

Ponadto, jak wspomina Wccftech, Samsunga ma wiązać umowa z Qualcommem, która wymaga, aby 75% flagowców z serii Galaxy S miało na pokładzie platformę mobilną Snapdragon.

Tak będzie wyglądać smartfon Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra

Serwis Android Authority wyciągnął z przedpremierowej wersji One UI 8.5 (które przyniesie dużo zmian i nowości) schematy, przedstawiające wygląd modeli Galaxy S26 (M1), Galaxy S26+ (M2) i Galaxy S26 Ultra (M3). Pierwsze dwa są bliźniaczo podobne do siebie, natomiast trzeci wyróżnia się dwoma dodatkowymi otworami na tyle. Cechą wspólną jest natomiast pionowa wyspa, otaczająca trzy „oczka”.