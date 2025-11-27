Kiedy beta One UI 8.5? Jest szansa, że nie trzeba będzie długo czekać

Nie możesz się doczekać, aby sprawdzić nowości w One UI 8.5? Możliwe, że spodobają Ci się najnowsze informacje.

Co nowego przyniesie One UI 8.5?

Dobry smartfon to nie tylko jasny wyświetlacz, mocarny procesor czy wysoka jakość zdjęć. Kluczowe jest również oprogramowanie. To właśnie ono może finalnie zdecydować, czy wybierzemy produkt danego producenta. W przypadku Samsungów dostępny jest wysoce zmodyfikowany Android, znany jako nakładka One UI.

Zdecydowanie zmian względem Androida wprost od Google jest sporo, co dotyczy zarówno interfejsu, jak i listy oprogramowania. Koreańczycy nie zamierzają zmieniać obranego kursu, co potwierdzają nieoficjalne informacje na temat One UI 8.5.

One UI 8.5, czyli większa aktualizacja One UI 8, ma być skupiona na kilku kluczowych elementach. Po pierwsze, One UI 8.5 doczeka się wizualnego odświeżenia. Mówi się też o przeprojektowanym ekranie blokady, nowej wersji aplikacji Telefon czy poprawkach w sekcji Ustawień. Ponadto do One UI 8.5 mają zawitać nowe funkcje bezpieczeństwa oraz pojawiły się wieści, że One UI 8.5 zadba o zdrowie użytkowników.

źródło: SamMobile

Testy beta One UI 8.5 mogą ruszyć jeszcze w tym roku

Nowa wersja nakładki Samsunga nie będzie rewolucją, ale najpewniej ciekawych zmian nie zabraknie. Możliwe więc, że sporo osób czeka na udostępnienie programu beta testów, aby sprawdzić wszystkie szykowane nowości.

Tarun Vats, znany z informowania o najnowszych planach Samsunga i nie tylko, tym razem podzielił się na X danymi na temat programu beta testów One UI 8.5. Dowiedzieliśmy się, że będzie on podzielony na kilka faz, a pierwsze z nich mają wyglądać w następujący sposób:

faza nr. 1 – start 8 grudnia, obejmie cztery rynki (USA, Wielka Brytania, Korea Południowa, Niemcy),

faza nr. 2 – start 22 grudnia, dołączą kolejne dwa regiony (Indie oraz – warto to odnotować – także Polska).

Z dostępnych rewelacji wynika jeszcze, że One UI 8.5 Beta 2 ma ukazać się około 22 grudnia, a Beta 3 około 5 stycznia 2026 roku. Owszem, dane nie zostały potwierdzone przez Samsunga, ale termin z grudniem tego roku wydaje się coraz bardziej prawdopodobny.