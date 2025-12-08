Rabat na Samsunga. Tylko dziś

Planujesz zaopatrzyć się w urządzenia marki Samsung? To dobry dzień, bo dziś możesz zakupić je ze zniżką. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Promocja na urządzenia Samsunga. Rabat dostajesz od razu

Jeśli planujesz zakup urządzeń Samsunga, to warto kupić je dziś, bo akcja promocyjna obowiązuje do 8 grudnia 2025 roku, do godziny 23:59 lub do wyczerpania puli zamówień promocyjnych, wynoszącej 1500 zamówień. Dzięki promocji otrzymasz benefit w postaci 4% obniżki cen produktów. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest skorzystanie z metody płatności Samsung Pay.

Aby skorzystać z okazji, należy dodać wybrane produkty do koszyka, a następnie podczas płatności wybrać metodę Samsung Pay. Jeśli wcześniej nie korzystaliście z tej usługi, musicie wpierw pobrać aplikację Samsung Wallet (jeśli nie została zainstalowana fabrycznie).

Jedna osoba może skorzystać z promocji tylko jeden raz. Podkreślę jednak, że jeśli dodacie kilka produktów w ramach jednego zamówienia, to cena każdego sprzętu lub akcesorium zostanie zredukowana o 4%. Warto wspomnieć, że promocja ta łączy się z innymi, oferowanymi w sklepie marki Samsung.

Rabaty obowiązują na wszystkie kategorie urządzeń Samsunga – od tradycyjnych smartfonów, takich jak Samsung Galaxy S25 FE, jak i tych składanych – np. Samsung Galaxy Z Flip 7, przez tablet Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, aż po urządzenia typu wearable – m.in. smartwatch Samsunga Galaxy Watch 8 Classic oraz AGD, takie jak odkurzacz Samsung Bespoke AI Jet Ultra.

Regulamin promocji „Zniżka przy zakupie z użyciem Samsung Pay w Sklepie Samsung.com” (PDF)

Co to jest Samsung Pay i jakie daje korzyści?

Warto przypomnieć, że metoda płatności Samsung Pay oficjalnie zadebiutowała w Polsce 28 października 2025 roku. O jej wdrożeniu do kraju nad Wisłą wspominano już prawie 10 lat wcześniej – rzecznik polskiego oddziału Samsunga powiedział wtedy, że południowokoreański producent chciałby udostępnić Polakom Samsung Pay przed końcem 2016 roku.

Samsung Pay to nie tylko czasowe obniżki i promocje na produkty południowokoreańskiego producenta, takie jak dodatkowe żappsy za płatność Samsung Pay. Dzięki wdrożeniu tej metody płatności użytkownicy sprzętów z rodziny Galaxy mogą korzystać z pełnej funkcjonalności portfela mobilnego Samsung Wallet, w tym płacić zbliżeniowo smartfonami i smartwatchami oraz gromadzić karty i dokumenty w jednej aplikacji. Warto przypomnieć, że Samsung Wallet jest domyślnie instalowany na urządzeniach marki Samsung od 2025 roku.