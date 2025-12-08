brama do ogrodu
fot. Caio | Pexels
Technologia w ogrodzie? Polacy są na tak

Grzegorz Dąbek
Technologia w ogrodzie? Polacy są na tak

Technologia wdziera się wszędzie, również do ogrodu. Najnowsze badanie pokazuje, że mieszkańcy Polski są przychylni smart rozwiązaniom do ogrodów. Powód jest oczywisty.

Smart home nie tylko do domu – do ogrodu również

Mimo że określenie „smart home” wskazuje na rozwiązania przeznaczone do stosowania w domu, w rzeczywistości wiele z nich jest tworzonych z myślą o wykorzystaniu poza obrębem czterech ścian. W tym gronie znajdują się m.in. kamery do monitoringu oraz roboty koszące.

W 2025 roku na polskim rynku zadebiutowało mnóstwo tego typu sprzętów – po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z takim wysypem. Na Tabletowo.pl znajdziecie też ranking robotów koszących, w którym są zarówno tańsze, jak i droższe modele, w tym Dreame A2, który przetestowała Kasia.

Nowa technologia w ogrodzie – Polacy są na tak

YouGov Italy przeprowadziło badanie na reprezentatywnej grupie w Polsce oraz Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech, które miało sprawdzić zainteresowanie mieszkańców ww. krajów nowymi technologiami, przeznaczonymi do ogrodów.

Zdecydowana większość respondentów – 77% – stwierdziła, że ogrodnictwo bywa wyzwaniem fizycznym. W Polsce powiedziało tak 73% pytanych, natomiast w Niemczech aż 91%. I to pomimo faktu, że nie każdy ma ogromny ogród – średnio 22% mieszkańców Europy ma mniejszy niż 125 m2 (najwięcej w Wielkiej Brytanii i we Włoszech), a tylko 9% większy niż 500 m2.

W Polsce natomiast ogród o powierzchni do 125 m2 ma 19% mieszkańców, a powierzchnią ponad 500 m2 może pochwalić się aż 18%, czyli znacznie więcej osób niż w innych krajach w Europie. To odpowiedź, dlaczego Polacy rozglądają się za smart rozwiązaniami, które ułatwią im dbanie o ogród.

W kraju nad Wisłą, a także Hiszpanii i we Włoszech, wyraźnie wzrasta zainteresowanie nowymi technologiami do ogrodów. Wyjaśniałoby to niedawny wysyp robotów koszących w Polsce. Wśród zapytanych przez YouGov Italy osób, największym zainteresowaniem cieszą się jednak nie one, a inteligentne systemy nawadniania – taką odpowiedź wskazało 33% respondentów.

Roboty koszące znalazły się dopiero na drugim miejscu (23%), a TOP 3 zamykają aplikacje do identyfikacji roślin. Z badania udostępnionego przez markę Stiga można wyciągnąć wniosek, że posiadacze mniejszych przestrzeni szukają wydajności i łatwości użytkowania, natomiast właściciele większych ogrodów poszukują rozwiązań zintegrowanych, autonomicznych i dostosowywalnych do indywidualnych potrzeb.

