Technologia wdziera się wszędzie, również do ogrodu. Najnowsze badanie pokazuje, że mieszkańcy Polski są przychylni smart rozwiązaniom do ogrodów. Powód jest oczywisty.

Smart home nie tylko do domu – do ogrodu również

Mimo że określenie „smart home” wskazuje na rozwiązania przeznaczone do stosowania w domu, w rzeczywistości wiele z nich jest tworzonych z myślą o wykorzystaniu poza obrębem czterech ścian. W tym gronie znajdują się m.in. kamery do monitoringu oraz roboty koszące.

W 2025 roku na polskim rynku zadebiutowało mnóstwo tego typu sprzętów – po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z takim wysypem. Na Tabletowo.pl znajdziecie też ranking robotów koszących, w którym są zarówno tańsze, jak i droższe modele, w tym Dreame A2, który przetestowała Kasia.

Nowa technologia w ogrodzie – Polacy są na tak

YouGov Italy przeprowadziło badanie na reprezentatywnej grupie w Polsce oraz Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech, które miało sprawdzić zainteresowanie mieszkańców ww. krajów nowymi technologiami, przeznaczonymi do ogrodów.

Zdecydowana większość respondentów – 77% – stwierdziła, że ogrodnictwo bywa wyzwaniem fizycznym. W Polsce powiedziało tak 73% pytanych, natomiast w Niemczech aż 91%. I to pomimo faktu, że nie każdy ma ogromny ogród – średnio 22% mieszkańców Europy ma mniejszy niż 125 m2 (najwięcej w Wielkiej Brytanii i we Włoszech), a tylko 9% większy niż 500 m2.

W Polsce natomiast ogród o powierzchni do 125 m2 ma 19% mieszkańców, a powierzchnią ponad 500 m2 może pochwalić się aż 18%, czyli znacznie więcej osób niż w innych krajach w Europie. To odpowiedź, dlaczego Polacy rozglądają się za smart rozwiązaniami, które ułatwią im dbanie o ogród.

W kraju nad Wisłą, a także Hiszpanii i we Włoszech, wyraźnie wzrasta zainteresowanie nowymi technologiami do ogrodów. Wyjaśniałoby to niedawny wysyp robotów koszących w Polsce. Wśród zapytanych przez YouGov Italy osób, największym zainteresowaniem cieszą się jednak nie one, a inteligentne systemy nawadniania – taką odpowiedź wskazało 33% respondentów.

Roboty koszące znalazły się dopiero na drugim miejscu (23%), a TOP 3 zamykają aplikacje do identyfikacji roślin. Z badania udostępnionego przez markę Stiga można wyciągnąć wniosek, że posiadacze mniejszych przestrzeni szukają wydajności i łatwości użytkowania, natomiast właściciele większych ogrodów poszukują rozwiązań zintegrowanych, autonomicznych i dostosowywalnych do indywidualnych potrzeb.