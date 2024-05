Jestem zły. Samsung dorzuca do laptopa 50-calowy telewizor, ale oczywiście nie w Polsce

Cieszy nas, kiedy skorzystamy z jakiejś promocji na urządzenie i wiemy, że dokonaliśmy dobrego wyboru. Patrząc jednak na to, co Samsung może zaoferować w innych krajach, aż wzbiera we mnie wściekłość.

Amerykański sen

Jedną z rzeczy, którą docenił mój brat po powrocie ze służbowego wyjazdu do USA były amerykańskie ceny elektroniki i dostępne w sklepach promocje. Jeżeli wiesz, gdzie szukasz, możesz kupić sobie laptopa czy części komputerowe w cenie, na jaką w Polsce czekałoby się jeszcze wiele miesięcy, jeżeli sprzęt w ogóle potaniałby do takich poziomów.

Samsung Galaxy Book Edge 4 (Źródło: producent)

Zazwyczaj nie piszemy o takich sprawach, bo większość promocji jest w miarę podobna – tu cashback, tam bezprzewodowe słuchawki w gratisie. Tym razem jednak Samsung, chcąc zachęcić klientów do kupna nowych laptopów Galaxy Book 4 Edge, mocno „przesadził”.

Kup laptopa Samsunga, TV gratis

Szybka przypominajka o naszym antybohaterze. Galaxy Book 4 Edge to reprezentant nowych laptopów koreańskiego producenta wyposażonych w procesory Snapdragon X Elite oparte na architekturze ARM. Dzięki NPU o mocy przekraczającej 40 TOPS-ów urządzenia świetnie nadają się do wyznaczania zadań dla sztucznej inteligencji. Laptopy należą do rodziny Copilot+, czyli sprzętów, które mogą otworzyć drogę Microsoftowi do wyjścia na czoło w rewolucji SI + architektura ARM.

Niestety – laptopy Galaxy Book nie są od jakiegoś czasu oferowane w Polsce. W USA na bazową wersję z procesorem o taktowaniu 3,4 GHz przypięto metkę z ceną wynoszącą 1349 dolarów (~5300 złotych). Mocniejszy wariant z układem 3,8 GHz to wydatek rzędu 1749 dolarów (~6870 złotych).

Ceny można zatem częściowo porównać do premierowych kosztów zakupu Samsungów z serii Galaxy S24 w Polsce. W przedsprzedaży otrzymywaliśmy m.in. smartfon o większej pamięci wewnętrznej niż zamówiona przez nas wersja, słuchawki Galaxy Buds 2 oraz różnego rodzaju programy odkupu i kody rabatowe. Nieźle, ale w porównaniu z najnowszą promocją przedsprzedażową w USA – skromnie.

Amerykańscy konsumenci kupując Galaxy Book 4 Edge w przedsprzedaży otrzymują telewizor Samsung DU7200 z wyświetlaczem UHD o przekątnej 50-cali. Sugerowana cena detaliczna takiego TV to 379 dolarów (~1500 złotych).

No cóż, jak widać są kraje, gdzie można oferować telewizory w promocji i takie, gdzie nie możemy kupić w sklepie laptopa popularnego producenta, a do smartfona dostajemy co najwyżej kilkuletnie pchełki, które nawet nie są najlepszym akcesorium w gamie. Szkoda gadać.