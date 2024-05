Kupiłem czarny ciągnik, bo Farming Simulator 22 jest za darmo!

Nawet, jeżeli nie oglądacie na bieżąco „Rolnicy. Podlasie” i nie odróżniacie brony od głębosza, nie oznacza to, że symulatory rolnictwa nie są dla Was. Jeżeli zawsze chcieliście sprawdzić jak w to się gra, oferta na Farming Simulator 22 w Epic Games Store to idealna okazja, aby spróbować swoich sił w gatunku.

14-letnia historia

Giants Software, choć nie opracowało nigdy popularnego hitu na miarę Call of Duty czy God of War, od lat dostarcza graczom nietypowej rozrywki. W 2008 roku zespół zadebiutował w branży wraz z grą Farming Simulator. Okazało się, że pomysł chwycił na tyle dobrze, że rok później wyszła kolejna odsłona z nowymi rodzajami zbóż oraz wsparciem dla modów. I tak to się kręci już od 14 lat.

Farming Simulator 22 (Źródło: Adam Pawłowski | Tabletowo.pl)

Symulatory farmy Giants zawitały zarówno na konsole stacjonarne (od PS3 po Xbox Series X), handheldy (Switch, 3DS, PSVita) a nawet na smartfony i Commodore 64. Obecnie najświeższym tytułem w serii jest Farming Simulator 23 wydany na urządzenia z Androidem oraz Nintendo Switch. A co z bohaterem tekstu, Farming Simulator 22?

Farming Simulator 22 za darmo na EGS

W dużym skrócie – ostatnia część gry wydana na komputery stacjonarne oferowała sezonowy cykl, tworzenie łańcuchów produkcji dla zbieranych plonów lub zwierząt hodowlanych. Pojawiły się nowe rośliny do uprawiania w postaci winogron, oliwek i sorgo a gracze mogli wybierać z ponad 400 maszyn do wyboru. Tytuł dorobił się również dwóch dodatków z nowymi pojazdami i warzywami.

W recenzji dla Tabletowo Adam wystawił grze 7.5/10, wskazując tylko na nieliczne błędy, sztuczną inteligencję i fizykę pojazdów jako największe wady gry. Niewykluczone, że do tego czasu twórcy zdążyli załatać to i owo i tytuł jest jeszcze bardziej grywalny, niż w dniu premiery.

7.5 Ocena

Możecie się o tym przekonać już teraz, nie płacąc ani złotówki. Farming Simulator 22 jest dostępny za darmo do przypisania do Waszej biblioteki Epic Games Store – do 30 maja 2024 roku, do godziny 17:00. Jako, że od poprzedniego tygodnia EGS w ramach wyprzedaży nie zdradza nam, jaka gra pojawi się za darmo jako następna, nie powiemy Wam, czego możecie się spodziewać w ostatnich dniach maja.