Mówisz, że Apple zdziera kasę z klientów? No to zobacz, co chce zrobić Samsung

Wśród klientów utarło się przeświadczenie, że to Apple bezwzględnie zdziera pieniądze, żądając nieadekwatnie wysokich kwot za swoje produkty i usługi. Samsung również może jednak zrobić skok na kasę użytkowników – część osób z pewnością pokusi się o takie właśnie stwierdzenie.

Samsung podobno chce wyciągnąć więcej pieniędzy od osób, które kupią smartfon z serii Galaxy S24

Choć premiera nowej generacji flagowych smartfonów z rodziny Galaxy S dopiero przed nami, to wiemy o nich już bardzo dużo i wydawało się, że Koreańczykom raczej trudno będzie nas czymś zaskoczyć. Światło dzienne ujrzały jednak zaskakujące informacje, które mogą nie spodobać się klientom.

Miesiąc temu renomowany informator, Ice Universe, opublikował na swoim profilu w serwisie X informację, że seria Galaxy S24 wraz z One UI 6.1 mają zapewnić wiele nowych funkcji opartych na sztucznej inteligencji i w związku z tym Samsung może nawet nazwać Galaxy S24 smartfonem AI. Niewątpliwie pomogą w tym procesory Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 i Exynos 2400, w których bardzo mocno skupiono się właśnie na sztucznej inteligencji.

Galaxy S24 Ultra (źródło: Smartprix)

Okazuje się jednak, że przynajmniej niektóre funkcje wykorzystujące możliwości sztucznej inteligencji mogą być dostępne wyłącznie dla wybranych, gdyż jeden z branżowych informatorów donosi, że Samsung aktywnie stara się oferować funkcje AI na urządzeniu S24 w ramach usługi „subskrypcyjnej”. Oznacza to, że użytkownicy będą musieli po prostu zapłacić za dostęp do nich.

Choć przywoływane rewelacje nie wskazują, że taka decyzja już zapadła, to jednoznacznie dają do zrozumienia, że Samsung rozważa taki scenariusz. To z pewnością nie spodoba się przynajmniej części klientów, szczególnie że na przykład Google nie każe sobie dodatkowo płacić za wykorzystujące sztuczną inteligencję funkcje w smartfonach z serii Pixel – są one dostępne „w pakiecie” z urządzeniami. Z drugiej strony niektóre funkcje wymagają aktywnej subskrypcji Google One i Samsung może tym się zainspirować.

Kiedy premiera Galaxy S24?

Mimo że doniesienia o płatnej subskrypcji funkcji AI mogą zdemotywować niektórych do zakupu Galaxy S24, to wciąż wiele osób będzie z niecierpliwością czekać na oficjalną premierę nowych flagowców Samsunga. A ta jest już naprawdę blisko – Max Jambor, na którego branżowe media często się powołują z uwagi na jego wiarygodność, potwierdził najnowsze doniesienia, że seria Galaxy S24 zadebiutuje 17 stycznia 2024 roku.