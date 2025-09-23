Smartfony Samsunga z nowymi funkcjami. One UI 8.5 zapowiada się coraz lepiej

Poznaliśmy nowe szczegóły na temat One UI 8.5. Wskazują one, że Samsung szykuje naprawdę dobrą aktualizację.

Samsung może wykorzystać NFC podczas udostępniania plików

Aktualizacja do One UI 8 trafia na pierwsze smartfony, a niedawno dowiedzieliśmy się, że One UI 8.5 zadba o zdrowie użytkowników. Kolejna aktualizacja – oprócz skupienia się na zdrowiu – przyniesie też zestaw innych funkcji, co wskazują zmiany odkryte w kompilacji wczesnej wersji systemu operacyjnego.

Co prawda wspomniana kompilacja nie została oficjalnie udostępniona przez Samsunga, ale nie zmienia to faktu, że miłośnicy grzebania w kodzie postanowili ją dokładniej przebadać. Dzięki temu znamy prawdopodobne plany koreańskiego producenta.

Wśród tych planów mamy wprowadzenie funkcji udostępniania plików, która ma korzystać z NFC. Warto zaznaczyć, że NFC będzie potrzebne tylko na pierwszym etapie nawiązywania połączenia, bowiem plik zostanie już przesłany przez Wi-Fi – postawienie na Bluetooth jest uważane jako mniej możliwe.

Nie będzie to zupełna nowość, bowiem już wcześniej na smartfonach z Androidem była podobna funkcja. Wypada jeszcze wspomnieć, że Samsung może też szykować coś na wzór NameDrop z iOS 17, a samo rozwiązanie może być dostępne tylko w formie eksperymentalnej i trzeba będzie je włączyć ręcznie w ustawieniach.

One UI 8.5 to także nowe funkcje bezpieczeństwa na smartfonach Samsunga

Koreańczycy zamierzają wykorzystać możliwości sztucznej inteligencji, aby chronić użytkowników przed połączeniami spamowymi, których celem może być kradzież danych lub pieniędzy. Nowa funkcja ma automatyczne filtrować połączenia i w razie wykrycia potencjalnego spamu asystent AI odbierze podejrzane połączenie oraz zacznie wyświetlać transkrypcję tekstu.

Rozwiązanie może kojarzyć się z Bixby Text Call, aczkolwiek teraz całość ma odbywać się bez wyraźniejszego angażowania użytkownika. W przypadku wspomnianego Bixby Text Call zadaniem użytkownika jest bowiem ręczne aktywowanie funkcji. Oczywiście ta ręczna opcja nie zniknie i ma być dostępna obok opisanej nowości. Niestety nie wiadomo, na których rynkach rozwiązanie będzie dostępne.

Usprawnień ma doczekać się jeszcze funkcja Auto Blocker, która na smartfonach Samsunga pojawiła się wraz z One UI 6. W założeniach ma ona chronić przed instalacją złośliwego oprogramowania. Brzmi dobrze, ale nie wszystkim podoba się chociażby to, że blokowana jest również możliwość instalacji aplikacji z niektórych źródeł. W związku z tym część użytkowników wyłącza funkcję Auto Blocker na stałe, co niekoniecznie jest bezpieczne.

Sasmung w One UI 8.5 może wdrożyć możliwość tymczasowego wyłączenia omawianej funkcji. Po ustalonym czasie zostanie ona ponownie włączona. Nie będzie to duża zmiana, ale powinna podnieść poziom bezpieczeństwa. Zarówno w przypadku zapominalskich użytkowników, jak i tych, którzy dotychczas nie chcieli ciągle męczyć się z wyłączaniem i włączaniem Auto Blockera.