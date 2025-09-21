Samsung przygotowuje One UI 8.5. Co już wiemy?

Samsung szykuje dużą aktualizację swojego systemu – One UI 8.5. Nowa wersja wprowadzi nie tylko zmiany wizualne, ale też praktyczne funkcje, które mają poprawić bezpieczeństwo użytkowników. Przy okazji nowej nakładki pojawiła się wzmianka o nadchodzących słuchawkach Galaxy Buds 4 Pro.

One UI 8.5 zadba o zdrowie użytkowników. Co szykuje Samsung?

Samsung dopiero rozpoczął udostępnianie stabilnej wersji One UI 8.0 dla swoich urządzeń, a w sieci już pojawiło się sporo wieści o jego następcy. Według informacji Android Authority, w One UI 8.5 będziemy mieć do czynienia z funkcją automatycznie wykrywającą migające światła w filmach i materiałach wideo. Gdy oprogramowanie rozpozna efekt stroboskopu przekraczający określony próg, ekran smartfona zostanie przyciemniony. Tutaj może się pojawić pytanie: po co?

Ma to chronić osoby cierpiące na padaczkę fotogenną, dla których nieoczekiwane migotanie obrazu może być poważnym zagrożeniem zdrowia. Użytkownicy będą mogli regulować intensywność przyciemnienia (niska, średnia, wysoka), ale nie zmienią progu wyzwalającego reakcję systemu. Nie wiadomo jeszcze, czy rozwiązanie będzie działać także w grach, czy ograniczy się wyłącznie do streamingu i odtwarzania wideo.

Równolegle, w kodzie testowych kompilacji odkryto pierwsze wzmianki o słuchawkach Galaxy Buds 4 oraz Galaxy Buds 4 Pro. Mają one oznaczenia kodowe, odpowiednio: SM-R540 i SM-R640. Według doniesień, premiera nowych słuchawek może nastąpić na początku 2026 roku, być może razem z kolejną odsłoną nowej serii Galaxy S26.

Zmiany w interfejsie także są zauważalne. SammyGuru podaje, że w ustawieniach elementy listy stały się bardziej kompaktowe, a pasek wyszukiwania przeniesiono na dół ekranu. Pojawiły się gradientowe przejścia na górze i na dole oraz cienie pod kontenerami, co sprawia wrażenie uniesienia nad tłem. Przycisk powrotu również unosi się nad treścią i też zyskał cień. Całość przypomina stylistykę Liquid Glass z iOS 26 i nie jestem pewien czy to dobrze.

One UI 8.5 (źródło: SammyGuru)

Pierwsze testy już trwają

Wersja One UI 8.5 została zauważona na serwerach Samsunga jako testowy build dla Galaxy S25 Ultra, ale udało się ją uruchomić także na Galaxy S21+. Ostatecznie ma ona zadebiutować wraz z serią Galaxy S26, co sugeruje premierę w pierwszych miesiącach 2026 roku.

Warto podkreślić, że wczesne kompilacje mogą jeszcze ulec zmianie. Samsung dopiero testuje nowy układ, a do czasu premiery firma może wprowadzić dodatkowe poprawki. Na koniec warto dodać, że jak informuje SamMobile, w kodzie One UI 8.5 pojawiły się pierwsze odniesienia do One UI 9.0. To pokazuje, że Samsung już teraz planuje kolejną odsłonę swojej nakładki, choć szczegóły nie są jeszcze znane.