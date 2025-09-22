Awaria w Netia. Nie działa ani internet, ani telewizja

Użytkownicy usług dostarczanych przez firmę Netia masowo zgłaszają awarię. Nie mogą korzystać ani z internetu, ani oglądać telewizji.

Awaria w Netia 22 września 2025 roku

Klienci firmy Netia mają problemy z korzystaniem z dostarczanych przez tę firmę usług. W serwisie Downdetector zgłosiło je w ciągu kilkunastu minut kilkaset osób, co wskazuje na poważniejszą awarię. Nieustannie pojawiają się też kolejne zgłoszenia – ich liczba stale rośnie.

źródło: Downdetector

Na mapie w serwisie Downdetector widać, że najwięcej zgłoszeń o awarii jest w większych miastach, w tym Warszawie i Krakowie oraz na Śląsku.

źródło: Downdetector

Z awarią zmaga się też jeden z redaktorów Tabletowo. W przypadku internetu pojawia się komunikat „Nie znaleziono serwera PPP”. Nie działa u niego również telewizja – tutaj jednak nie ma żadnej informacji, a jedynie czarny ekran.

Netia nie wydała żadnego komunikatu dotyczącego tej awarii. Klienci muszą liczyć, że operator szybko ją usunie i przywróci możliwość korzystania z internetu oraz oglądania telewizji.

Aktualizacja:

Wygląda na to, że Netia zdołała bardzo szybko i sprawnie przywrócić dostępność swoich usług. Zarówno internet, jak i telewizja na powrót działają jak należy.