Premiera przełomowego smartfona Samsunga przełożona

Najbliższe tygodnie będą obfitować w premiery flagowych smartfonów, jednak na oficjalną prezentację jednego z nich będziemy musieli poczekać nieco dłużej niż się spodziewaliśmy.

Historyczny smartfon Samsunga zostanie zaprezentowany później niż mówiono

Choć Samsung zaprezentował już wszystkie flagowe smartfony z serii Galaxy S i Galaxy Z, które miały zadebiutować w 2025 roku, wciąż nie pochwalił się wszystkimi nowościami sprzętowymi, przewidzianymi na ten rok. Na jedną z nich przyjdzie nam jednak poczekać znacznie dłużej niż się spodziewaliśmy.

Wcześniejsze doniesienia wskazywały, że pierwszy podwójnie składany smartfon Samsunga miał zostać zapowiedziany podczas lipcowego Galaxy Unpacked i oficjalnie zaprezentowany we wrześniu 2025 roku. Wtedy też mieliśmy spodziewać się debiutu gogli XR Project Moohan – konkretniej 29 września 2025 roku.

Niedawno pojawiły się jednak informacje, że premiera gogli została przesunięta na następny miesiąc – aktualnie jest mowa o 21 października 2025 roku. Nie wspominały jednak one o pierwszym podwójnie składanym smartfonie producenta z Korei Południowej, co wzbudziło pytania o datę jego prezentacji, ponieważ było pewne, że wrześniowy termin jest już nieaktualny.

Okazuje się, że w jego przypadku trzeba uzbroić się w jeszcze więcej cierpliwości, ponieważ pierwszy podwójnie składany smartfon Samsunga nie zostanie zaprezentowany ani we wrześniu, ani w październiku, a dopiero pod koniec listopada 2025 roku.

Koreańczycy rzekomo postanowili dać sobie więcej czasu, aby upewnić się, że urządzenie jest gotowe do wprowadzenia na rynek, a już nieraz zdarzyło się, że dany sprzęt nie był – na przykład pierwszy Samsung Galaxy Fold. Ponadto wolą prezentować nowy sprzęt na osobnych wydarzeniach, aby ciągle było o ich firmie głośno.

Pierwszy składany smartfon Samsunga może trafić do sprzedaży w większej liczbie krajów

Według dotychczasowych informacji pierwszy podwójnie składany smartfon Samsunga miał być dostępny wyłącznie w Korei Południowej i Chinach. Pojawiły się jednak plotki, że urządzenie może trafić też do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek na ten moment nie jest to na 100% pewne.

Na tę chwilę nie ma natomiast mowy o wprowadzeniu tego sprzętu do Europy.