OpenAI szykuje mocne uderzenie. Sięga po pracowników Apple

Obecnie OpenAI nie kojarzy się ze sprzętem, ale w niedalekiej przyszłości ma się to zmienić. Co więcej, firma nie szykuje tylko jednego, eksperymentalnego urządzenia.

Inteligentny głośnik bez wyświetlacza

W 2024 roku pojawiła się intrygująca wiadomość, że Jony Ive nawiązał współpracę z OpenAI. Przypominam, że chodzi o jednego z największych wirtuozów wzornictwa przemysłowego, którego można stawiać obok takich nazwisk jak Dieter Rams. To właśnie Ive zaprojektował najbardziej znane i uwielbiane produkty Apple.

Na początku tegorocznych wakacji poznaliśmy nieco informacji na temat urządzenia opracowywanego przez OpenAI we współpracy z Ivem. Z kolei teraz pojawiło się kilka szczegółów, które sugerują, że w planach jest więcej sprzętu, aczkolwiek nie jest jeszcze pewne, czy za wygląd wszystkich będzie odpowiadał były projektant iPhone’ów.

Według nowego raportu The Information, jedno z urządzeń ma przypominać inteligentny głośnik bez wyświetlacza. OpenAI miało już podpisać kontrakt z Luxshare, a także zwróciło się do Goertek z zapytaniem o dostarczenie komponentów, takich jak moduły zawierające głośnik. Wypada podkreślić, że obie wymienione firmy współpracują również z Apple w zakresie sprzętu.

OpenAI nie tylko zamierza skorzystać z pomocy firm, które zajmują się wykonywaniem zleceń dla Apple, ale również sięga po specjalistów z Cupertino. Coraz więcej pracowników Apple przechodzi do zespołu Sama Altmana. Szczególnie ma to być zauważalne po ogłoszeniu partnerstwa z Ivem. Wśród nabytków jest Tang Tan, który przez lata był jednym z kluczowych pracowników Apple, a obecnie pełni rolę dyrektora ds. sprzętu w OpenAI.

Sprzętowe ambicje OpenAI są spore

Sam Altman kilka miesięcy temu zdradził, że plany zakładają stworzenie rodziny urządzeń, w których kluczową rolę będzie odgrywało AI. Część z nich lub wszystkie będą efektem partnerstwa z Ivem, natomiast jedno z pierwszych ma być kieszonkowe i pozbawione ekranu. Czyżby inteligentny głośnik, ale w wyjątkowo kompaktowej wersji? To możliwe i pokrywa się z rewelacjami z raportu The Information.

Na tym jednak ambicje firmy się nie kończą. Rozważane są też okulary, dyktafon czy urządzenie mające mieć formę przypominki do ubrań. Pierwsze produkty zadebiutują pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku.