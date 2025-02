Nowy tablet z niezłą specyfikacją trafił do sprzedaży. Już można zamawiać, ale warto się wstrzymać

Na rynku zadebiutował nowy tablet – Oscal Pad 100. Odpowiada za niego marka Blackview, którą może kojarzyć nieco więcej osób (szczególnie że jej urządzenia są sprzedawane w Polsce). Już można go zamawiać, aczkolwiek – jeśli ktoś będzie zainteresowany – warto wstrzymać się z zakupem jeszcze kilka dni.

Oscal Pad 100 to nieźle wyposażony tablet, który może spełnić oczekiwania

Urządzenie odda swoim właścicielom do dyspozycji wyświetlacz IPS o przekątnej 12 cali i rozdzielczości 2000×1200 pikseli, co przekłada się na proporcje 16:10. Producent deklaruje też obsługę Widevine L1 DRM, co umożliwia oglądanie wideo w wysokiej rozdzielczości z serwisów streamingowych. Pozytywne wrażenia podczas oglądania multimediów mają spotęgować głośniki Dual-BOX ulepszone przez Smart-K.

Oscal Pad 100 może jednak służyć nie tylko jako narzędzie do konsumpcji multimediów, ale też do pracy, w czym może pomóc dodawany za darmo w zestawie rysik. Do tabletu można również podłączyć klawiaturę, aczkolwiek tę trzeba już dokupić – nie wchodzi ona w skład zestawu sprzedażowego. Z dziennikarskiego obowiązku muszę jeszcze wspomnieć, że ekran odświeża obraz z częstotliwością tylko 60 Hz.

Oscal Pad 100 (źródło: AliExpress)

Satysfakcjonującą według producenta wydajność przetwarzania powierzonych zdań ma zapewnić wykorzystany procesor Unisoc T615 z dwoma rdzeniami Cortex-A75 1,8 GHz i sześcioma Cortex-A55 1,6 GHz, aczkolwiek trzeba mieć świadomość, że nie będzie ona bardzo wysoka (Blackview podaje, że w AnTuTu SoC wykręca niespełna 300 tysięcy punktów). Ilość pamięci wydaje się natomiast w pełni wystarczająca dla przeciętnego użytkownika – do 12 GB RAM LPDDR4X i 256 GB typu UFS 2.2. Pamięć wbudowaną można rozszerzyć dodatkowo za pomocą karty microSD o pojemności nawet 2 TB.

Tablet Oscal Pad 100 wyposażono ponadto w aparat o rozdzielczości 16 Mpix na tyle i 8 Mpix na przodzie, a także modem LTE, dwa sloty na karty SIM (jeden slot współdzielony z miejscem na kartę SIM) oraz GPS. Urządzenie ma też fabrycznie wgrany system Android 15 z funkcjami AI do edycji zdjęć i akumulator o pojemności 9000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą maksymalnie 18 W (do 50% w 70 minut). Jest również funkcja przewodowego ładowania zwrotnego o mocy 5 W.

Całość ma wymiary 281,7×177,2×8 mm i waży 610 gramów.

Oscal Pad 100 to niedrogi tablet

Urządzenie jest już dostępne w oficjalnym sklepie Blackview na platformie AliExpress – aktualnie od ~853 złotych, ale od 17 lutego 2025 roku mają być dostępne „specjalne oferty przedsprzedażowe”. Producent nie zdradził, jakie konkretne, ale do poniedziałku zostały tylko 3 dni, więc niedużo czasu. W związku z tym aktualnie warto wstrzymać się z zakupem, jeśli ktoś jest zainteresowany tym sprzętem.