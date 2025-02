Nowe odkurzacze Shark już w Polsce! Inteligentne jak nigdy wcześniej

Producent małego AGD wprowadza do Polski nową serię odkurzaczy uzbrojonych w wiele inteligentnych technologii. Co oferują modele z serii Shark PowerDetect?

Shark PowerDetect – nowoczesne technologie w służbie sprzątaniu

Shark to globalny producent domowego sprzętu AGD, który zmienia sposób, w jaki ludzie sprzątają. W grudniu 2024 roku do portfolio producenta dołączył odkurzacz Shark Detect Pro, wyposażony w technologię doświetlania odkurzanej powierzchni (LightDetect), dostosowania mocy ssania w zależności od wykrytej powierzchni (FloorDetect) czy podwojenia mocy ssania wzdłuż krawędzi i kątów (EdgeDetect).

Teraz przyszedł czas na kolejny sprzęt. Marka wprowadziła na polski rynek serię bezprzewodowych odkurzaczy Shark PowerDetect. Dwa nowe urządzenia zostały wyposażone w mnóstwo zaawansowanych technologii, które mają ułatwić codzienne sprzątanie.

Shark PowerDetect (źródło: Shark)

Jedną z nich jest funkcja PowerDetect. Gdy inteligentny system wykryje ukryte zabrudzenia, np. w dywanach, automatycznie zwiększa moc ssania, nawet o 75%. Ponadto odkurzacze rozpoznają typ podłogi i dostosowują do niej swoją pracę, a także zwiększają siłę ssania wzdłuż ścian i w kątach.

Shark PowerDetect Clean & Empty (źródło: Shark)

W nowej serii Shark zwrócił uwagę na fakt, że większość odkurzaczy jest skuteczna podczas odkurzania wyłącznie w jednym kierunku – do przodu. W przypadku modeli PowerDetect rozwiązano ten problem za pomocą technologii DirectDetect oraz przebudowanej nasadki DuoClean Detect, którą wyposażono w dwa wałki szczotkowe i liczne czujniki. Z kolei wałek szczotkowy Anti Hair Wrap zapobiega splątaniu włosów i sierści.

Shark PowerDetect można w prosty sposób przekształcić w odkurzacz ręczny, dzięki czemu z jego pomocą odkurzycie nie tylko podłogi, ale też m.in. meble tapicerowane. Zestaw oferuje ssawkę szczelinową z funkcją szczotki, ssawkę wielofunkcyjną i zmotoryzowaną ssawkę ręczną. Urządzenia oferują czas pracy do 70 minut oraz LED-owy wyświetlacz, z którego można łatwo odczytać poziom naładowania baterii czy informacje na temat wykrytych zabrudzeń.

Shark PowerDetect – cena w Polsce i bon o wartości 250 złotych

Seria obejmuje dwa modele – Shark PowerDetect Clean & Empty (IP3251EUT) i Shark PowerDetect (IP1251EUT). Pierwszy z nich został wyposażony w stację dokującą z funkcją automatycznego opróżniania, która pozwala zapomnieć o wyrzucaniu zebranych kurzy na nawet 45 dni.

Shark PowerDetect Clean & Empty wyceniono na 2399 złotych, a model PowerDetect bez stacji kosztuje 1999 złotych.

Kupując wybrane urządzenie w sieci handlowej Media Expert do 28 lutego 2025 roku, klient może otrzymać bon o wartości 250 złotych na kolejne zakupy. Aby skorzystać z promocji, wystarczy wybrać jeden z odkurzaczy, umieścić go w koszyku oraz wpisać kod promocyjny P-24247. Bon zostanie przesłany mailem w terminie od 24 do 28 marca 2025 roku, będzie ważny przez 21 dni od otrzymania i można wykorzystać go na wybrane produkty z listy.