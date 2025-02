Oto Samsung Galaxy F06 5G. Spory ekran, niemały akumulator i niska cena

Do rodziny tanich smartfonów Samsunga dołączył właśnie model Galaxy F06 5G. Uwagę zwraca ekran, akumulator, a także cena. To wszystko podane jest w całkiem przyjemnej wizualnie obudowie.

Specyfikacja Samsunga Galaxy F06 5G

Wiem, że to premiera serii Samsung Galaxy S25 wzbudza znacznie większe emocje, ale warto też przyjrzeć się nowemu przedstawicielowi linii Galaxy F. Na wstępie należy zaznaczyć, że smartfon obecnie dostępny jest w Indiach, a także podane niżej ceny dotyczą tego rynku.

Samsung Galaxy F06 5G wyposażony jest w spory, 6,7-calowy ekran PLS LCD o rozdzielczości HD+ (1600 x 720 pikseli). Maksymalna jasność to 800 nitów. Owszem, dolna ramka jej dość szeroka, ale przypominam, że mamy do czynienia z tanim smartfonem. Sercem urządzenia jest procesor MediaTek D6300, któremu – zależnie od wybranej wersji – towarzyszy 4 lub 6 GB RAM. Zawsze jednak mamy 128 GB przestrzeni na dane.

Jeśli chodzi o zestaw aparatów, z tyłu obudowy znajduje się główny aparat 50 Mpix f/1.8. Tuż przy nim zlokalizowany jest aparat 2 Mpix z czujnikiem głębi. Z kolei z przodu mamy aparat 8 Mpix. Oczywiście można go wykorzystać zarówno do selfie, jak i wideorozmów.

Czytnik linii papilarnych w Samsungu Galaxy F06 5G zlokalizowany jest na bocznej krawędzi w przycisku zasilania. Akumulator o pojemności 5000 mAh powinien zapewnić przyzwoity, aczkolwiek niekoniecznie wybitny czas pracy bez ładowarki. Możemy go ładować z mocą do 25 W (złącze USB-C). Na pokładzie nie zabrakło modemu 5G, a producent zastosował także Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Obsługiwany jest Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM).

To wszystko pracuje pod kontrolą Androida 15. Wypada wspomnieć, że firma obiecuje cztery główne aktualizacje systemu operacyjnego, a także cztery lata wydawania aktualizacji bezpieczeństwa. Osoby, które zainteresowane są wymiarami, pragnę poinformować, że wynoszą one 167,4 x 77,4 x 8 mm. Z kolegi waga to 191 gramów.

Samsung Galaxy F06 5G – cena i dostępność

Jak już wspomniałem, smartfon Galaxy F06 5G zadebiutował w Indiach. Jego cena za wariant 4/128 GB została ustalona na 9499 rupii indyjskich (równowartość ok. 437 złotych), z kolei wersja 6/128 GB kosztuje 10999 rupii indyjskich (równowartość ok. 506 złotych).