Zobacz One UI 7 w akcji, zanim trafi na Twojego Samsunga

Polski oddział Samsunga poinformował, że aktualizacja do One UI 7 zacznie być udostępniana w Polsce 7 kwietnia 2025 roku. Wcześniej producent z Korei Południowej udostępnił film, który przedstawia najważniejsze funkcje nowej wersji oprogramowania.

Samsung przedstawia najważniejsze funkcje nakładki One UI 7

Na oficjalnej stronie internetowej, poświęconej One UI, producent deklaruje, że system One UI 7 pozwala na bezproblemowe i przyjemne wykonywanie zadań – teraz ze wsparciem Galaxy AI. Dzięki temu użytkownicy mogą spersonalizować codzienne doświadczenia. Działać produktywniej. A przy tym dbać o bezpieczeństwo i ochronę danych.

One UI 7 uczy się sposobu, w jaki użytkownik korzysta z urządzenia i w przystępny oraz przejrzysty sposób przekazuje mu informacje, jakie mogą być dla niego najważniejsze – wszystko w jednym miejscu. Z kolei na ekranie blokady pojawiają się funkcje, jakich „naprawdę potrzebuje”.

One UI 7 umożliwia też szybki dostęp do asystenta Google Gemini – wystarczy wcisnąć klawisz blokady. Użytkownik może na przykład zlecić stworzenie listy restauracji z ogródkiem zewnętrznym, do których można przyjść ze zwierzakiem, a następnie wysłanie jej do wskazanego kontaktu. Oprogramowanie oferuje również funkcję tworzenia własnych emoji, usuwania niechcianych elementów ze zdjęć i dodawanie na nich wygenerowanych przez AI dodatków.

Nowa wersja nakładki ma także sprawić, że korzystanie z urządzenia będzie „naturalne”. Przykładowo użytkownik może otworzyć Ustawienia i powiedzieć, że jego oczy są zmęczone, a system otworzy sekcję, gdzie można włączyć tryb ochrony wzroku – nie ma potrzeby ręcznego szukania odpowiedniego ustawienia w ich gąszczu.

Podobnie głosowo można znaleźć zdjęcie w galerii – wystarczy powiedzieć, czego się szuka – tutaj jako przykład posłużył pies w ręczniku kąpielowym z ogórkami na oczach.

Naturalnie producent zapewnia również, że wszystkie dane użytkowników pozostają prywatne.

Które smartfony i tablety Samsunga dostaną aktualizację do One UI 7?

Samsung poinformował w ubiegłym tygodniu, że One UI 7 zacznie być udostępniane 7 kwietnia 2025 roku modelom z serii Galaxy S24 oraz Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6. W następnej kolejności aktualizacja trafi również do właścicieli smartfonów z rodziny Galaxy S23, a także Galaxy S24 FE, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5. Ponadto dostaną ją posiadacze tabletów z rodziny Galaxy Tab S10 i Galaxy Tab S9.