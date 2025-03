Nie kupisz już testerów na Allegro. Zmiany służą też dobrym obyczajom

Idą zmiany na Allegro. Od 14 kwietnia 2025 roku nie kupisz już niektórych spośród popularnych produktów. Jednych z powodu bezpieczeństwa, innych – ze względów obyczajowych. A to jeszcze wcale nie wszystko.

Testery kosmetyczne i zapachowe zakazane na Allegro

Od 14 kwietnia 2025 roku na Allegro nie kupisz już testerów kosmetycznych i zapachowych. Sprzedawców na Allegro będzie zresztą obowiązywać szerszy zakaz, dotyczący wystawiania rozmaitych produktów oznaczonych jako nieprzeznaczone do sprzedaży. Dlaczego? Właściciele platformy zapewniają, że w ten sposób chcą zyskać pewność, że użytkownicy kupują oryginalne i bezpieczne dla nich artykuły.

Allegro wprowadza obyczajowe i etyczne zmiany

Po 14 kwietnia w ofercie Allegro nie znajdziesz też używanej bielizny, lalek erotycznych imitujących osoby niepełnoletnie ani filmów i czasopism erotycznych i pornograficznych. To z kolei efekt wprowadzenia zmian w kategorii Erotyka.

Ze względów obyczajowych i etycznych całkowicie zabronione zostanie prezentowanie produktów erotycznych przy użyciu zdjęć lub innych materiałów graficznych przedstawiających intymne części ciała, jak również bezpośrednio na modelce, modelu lub manekinie (w tym przypadku wyjątek stanowią odzież i bielizna). Także opisy będą musiały zostać pozbawione wulgarnych określeń, również po zdrobnieniu.

Co jeszcze zmieni się 14 kwietnia 2025 roku?

Na tym nie koniec, ponieważ tego samego dnia wejdzie w życie także szereg innych zmian, istotnych przede wszystkim z perspektywy sprzedających. Dotyczą one między innymi leków bez recepty. Już 3 marca przestała tam obowiązywać opłata za wystawienie oferty, a od 14 kwietnia wprowadzona w jej miejsce zostanie prowizja od sprzedaży (w wysokości 1% netto).

Nie będzie już również możliwości wystawienia produktów w stanie innym niż te, na jakie pozwala parametr Stan w danej kategorii. Jeśli więc, przykładowo, w kategorii soczewki kontaktowe istnieje możliwość sprzedawania wyłącznie nowych artykułów, to niemożliwe stanie się wystawienie produktu bez deklaracji spełnienia tego wymogu.

Poza tym pojawią się jeszcze nowe metody dostawy DHL z Polski do Słowacji – zarówno do automatów paczkowych, jak i punktów odbioru. Konto firmowe natomiast będzie mogło być zbyte na innego przedsiębiorcę, jeśli należy on do tej samej grupy kapitałowej. Dopełnieniem całości są poprawki redakcyjne w regulaminie dotyczącym wyróżnianiu ofert.

Allegro przygotowało dokument, zawierający pełen wykaz zmian w regulaminie – możesz się z nim zapoznać tutaj.