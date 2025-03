Samsung stawia na rozszerzoną rzeczywistość. Nie tylko rywal dla Apple Vision Pro

Południowokoreański producent jeszcze w tym roku ma zamiar spróbować swoich sił w dziedzinie rozszerzonej rzeczywistości i nie tylko. Jakie ma plany?

Samsung chce rozwijać się w nowej kategorii produktów

Na początku grudnia 2024 roku Google oficjalnie zaprezentowało Androida XR, czyli system operacyjny stworzony razem z takimi firmami, jak Samsung i Qualcomm. Platforma ta jest przeznaczona dla urządzeń rozszerzonej rzeczywistości i, w założeniach, ma oferować szeroką kompatybilność aplikacji.

Pod koniec grudnia 2024 roku pojawiły się wieści, że pierwsze urządzenia z Androidem XR zostaną zaanonsowane już w 2025 roku. Ponadto, Samsung pochwalił się swoim pierwszym projektem gogli o nazwie Project Moohan, który w przyszłości mógłby stać się konkurencją dla Apple Vision Pro.

Sprzęt koreańskiego producenta został zapowiedziany jako zestaw VR/AR, oparty o platformę Snapdragon XR2 Plus Gen 2. Ponadto, jak wynika z przecieków, urządzenie miałoby oferować aparat 12 Mpix oraz akumulator o pojemności 155 mAh.

Możliwości Android XR zaprezentowane przez Google

Samsung jednak od samego początku jest świadomy, że typowe gogle VR/AR osiągają spore rozmiary, przez co nie nadają się do używania ich na co dzień. Dlatego też producent chce iść o krok dalej i jednocześnie stworzyć też nieco bardziej kompaktowe inteligentne okulary, na temat których wreszcie ujawniono kilka szczegółów.

Urządzenia Samsunga są na zaawansowanym etapie rozwoju

Samsung prawdopodobnie jeszcze w tym roku ma zamiar zaprezentować zarówno gogle z systemem Android XR, jak i inteligentne okulary. Mają być to zarówno gogle tworzone w ramach projektu Moohan, jak i nieco bardziej kompaktowa wersja okularów XR, która na ten moment określana jest nazwą kodową „Haean”. Według przecieków producent jest na etapie finalizacji funkcjonalności i specyfikacji tych sprzętów.

Jak zaznacza źródło, kompaktowe okulary, projektowane przez Samsunga, mają być optymalne i komfortowe dla użytkownika. Pracownicy koreańskiego producenta chcą tak opracować konstrukcję, aby urządzenie było wygodne i dopasowane do różnych kształtów twarzy. Sprzęt ma także zostać wyposażony w liczne kamery i czujniki odpowiedzialne za śledzenie ruchu.